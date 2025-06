Zrekonštruujú úsek cesty od Horných Orešian po Smolenice

Horné Orešany 30. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) komplexne zrekonštruuje úsek cesty od Horných Orešian po Smolenice v okrese Trnava. Práce sa začali v pondelok. Ide o takmer päťkilometrový úsek. Hodnota projektu je takmer 3,2 milióna eur. Kraj pokračuje v modernizácii kľúčovej infraštruktúry aj vďaka využitiu eurofondov. Pre TASR to uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Stavebné práce budú prebiehať v štyroch etapách. „Jedna z nich bude s čiastočnou uzáverou a tri budú s trvalou uzáverou. Je to naplánované na rekonštrukciu na dobu jeden rok,“ priblížil. Osobná a verejná doprava bude vedená po schválených obchádzkových trasách. Nákladná doprava bude z úseku dočasne úplne vylúčená. V prvej etape, ktorá potrvá od 30. júna do 31. októbra tohto roka, bude rekonštruovaný úsek medzi čerpacou stanicou a mostom. V oboch smeroch bude preto verejná doprava vedená po obchádzkovej trase cez obec Košolná, osobná doprava cez obec Suchá nad Parnou.



Starosta Horných Orešian Marek Boháček pre TASR uviedol, že cesta je vo veľmi zlom technickom stave. „Neustále sa zhoršuje, nie je to iba estetika, ale je to bezpečnosť. Čakali sme dlho na rekonštrukciu cesty, až následne môžeme rekonštruovať pôvodné chodníky z betónových kociek, ktoré sú v havarijnom stave, takže nie je možné, aby sa po nich prešli, či starší, imobilní atď. matky s kočíkmi. Ľudia očakávajú túto rekonštrukciu desať rokov,“ priblížil.



Zhotoviteľom projektu je spoločnosť JZPVK - Company. Súčasťou prác bude okrem iného výmena konštrukčných vrstiev vozovky, spevnenie svahov, rekonštrukcia odvodnenia, úprava autobusovej zastávky či osadenie prvkov pasívnej bezpečnosti, ako merače rýchlosti, priechodové osvetlenie či retroreflexné značenie.



Počas prác bude súčasne prebiehať aj archeologický výskum. Archeológ Robert Iván pre TASR uviedol, že výskum bude zameraný na druhú svetovú vojnu. „Predpokladá sa, že na konkrétnych úsekoch by sa mohli nachádzať telá vojakov,“ zhrnul.