Zrekonštruujú tepelné rozvody na sídlisku Lúky vo Vrábľoch

Vráble 16. februára (TASR) - Spoločnosť Veolia Energia Vráble, a. s., pripravuje rekonštrukciu rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody na sídlisku Lúky - Malá strana vo Vrábľoch. Realizáciu projektu, uzavretie zmluvných vzťahov i čerpanie finančných prostriedkov zo špeciálneho podúčtu mesta schválili mestskí poslanci na februárovom zasadnutí zastupiteľstva.



Veolia Energia Vráble zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody pre mesto od roku 2001. Mesto je zároveň 20-percentným akcionárom spoločnosti. Spoločnosť má s ním ako prenajímateľom uzatvorenú zmluvu o nájme nehnuteľností a technologických zariadení. Na základe zmluvy mu uhrádza ročné nájomné vo výške 54.000 eur.



Mesto sa zaviazalo finančné prostriedky z uhradeného ročného nájomného, vedeného na špeciálnom účelovo viazanom podúčte, použiť vo výške 21.000 eur do technického zhodnotenia predmetu nájmu, suma 20.000 eur zostáva k dispozícii mestu a 13.000 eur sa započítava na splácanie poskytnutého preddavku na nájomné.



Spoločnosť sa v roku 2019 rozhodla rekonštruovať rozvody tepla a teplej úžitkovej vody v najstaršej časti sídliska Lúky na Malej strane. Poslanci schválili použitie finančných prostriedkov viazaných na účelovo viazanom podúčte vo výške 25.500 eur na zhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie rozvodov vrátane zabezpečenia jej verejného obstarávania i sumu 2094 eur na jej aktualizáciu.



Veolia Energia následne požiadala o poskytnutie podpory z environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov modernizačného fondu. Výška oprávnených nákladov na projekt je vyčíslená na 718.084 eur. Výška dotácie predstavuje 610.371 eur, čo je 85 percent oprávnených nákladov. Kofinancovanie projektu v sume 128.000 eur vrátane prípadných neoprávnených nákladov v sume 20.287 eur chce spoločnosť zabezpečiť použitím prostriedkov z účelovo viazaného podúčtu.



Začiatok realizácie stavebnej časti projektu je plánovaný mimo vykurovacieho obdobia od začiatku mája, práce by mali trvať do polovice septembra tohto roka. Administratívne by mala byť realizácia projektu ukončená do konca tohto roka.



Spoločnosť od modernizácie očakáva zvýšenie energetickej účinnosti rozvodov tepla, zníženie spotreby primárnych energetických zdrojov, zníženie výdavkov na opravu a udržiavanie rozvodov tepla, zlepšenie regulácie dodávky tepla aj zvýšenie spoľahlivosti dodávky tepla pre konečných užívateľov.