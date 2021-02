Zrušenie fašiangov bude stáť nemeckú ekonomiku zhruba 1,5 miliardy eur

Wiesbaden 16. februára (TASR) - Fašiangová sezóna prináša ľuďom nielen zábavu, ale v prípade Nemecka aj citeľnú podporu miestnej ekonomiky. Pandémia nového koronavírusu však tento rok fašiangovú veselicu zmarila.



Údaje, ktoré v utorok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis ukázali, že import „karnevalového a zábavného tovaru“ do Nemecka v období január až november 2020 dosiahol iba 71,3 milióna eur, čo predstavuje pokles o 23,2 %. Aj nemecký export, napríklad girlánd a iného tovaru spojeného so zábavou, sa v sledovanom období znížil o takmer 26 % na 33,2 milióna eur.



Tieto údaje pritom zahŕňajú karnevalovú sezónu 2020, ktorá na rozdiel od tohto roku mohla do značnej miery prebiehať ako zvyčajne, teda s karnevalmi, veselicami aj sprievodmi.



Až do krízy, ktorú spôsobila pandémia, zahraničný obchod s tovarom na karneval neustále stúpal. V roku 2019 dosiahla hodnota dovozu takéhoto tovaru zhruba 102 miliónov eur, čo bolo o dve tretiny viac ako dekádu predtým.



Tento rok sa však karnevaly nekonajú pre blokády a nariadenia o dodržiavaní sociálneho dištancu v celom Nemecku, čo si vynútilo zatvorenie barov a zrušenie karnevalových sprievodov.



Nemecký hospodársky inštitút so sídlom v Kolíne odhaduje, že zrušenie fašiangovej zábavy v roku 2021 bude stáť národné hospodárstvo zhruba 1,5 miliardy eur. Najväčšie straty pritom utrpia reštaurácie, maloobchodníci, hotely a doprava.