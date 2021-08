SOPK: Zrušenie odvodových stropov spôsobí odchod expertov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) nesúhlasí s návrhom na zrušenie odvodových stropov, tak ako ho prezentoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Tento krok je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, neprispeje k stabilizácii ekonomiky v súčasnom pandemickom období a v konečnom dôsledku spôsobí odlev vysoko kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia, uviedla SOPK.



„Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení deklarovala ako jeden z cieľov zníženie vysokého odvodového zaťaženia, takže návrh na zrušenie odvodových stropov je v rozpore s tým, k čomu sa vláda pred viac ako rokom zaviazala,“ tvrdí komora. V súčasnosti podľa SOPK absolútne nie je dôvod rušiť stropy na platenie sociálnych odvodov, keďže situácia v podnikoch v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 stále nie je stabilizovaná.



Zrušenie odvodového stropu na sociálne poistenie sa podľa komory dotkne najmä vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých je na trhu práce nedostatok. „Hrozí, že títo budú naďalej odchádzať do zahraničia bez toho, aby potom pracovali a platili dane a odvody u nás,“ upozornila SOPK.



Zmena by sa dotkla hlavne legálnych príjmov, ale nie príjmov z čiernej ekonomiky alebo špekulantov. Podľa komory je to tak aj v rozpore s cieľom prilákať kvalifikovaných Slovákov späť zo zahraničia domov, aby sa vrátili a pracovali na Slovensku. Po zvýšení daňových a odvodových povinností si zamestnanci podľa SOPK ľahko spočítajú, kde sa im viac oplatí pracovať.



„SOPK verí, že vláda tento zámer ešte prehodnotí, že bude brať do úvahy všetky tieto argumenty a uvedomí si, že budovať modernú slovenskú ekonomiku sa bez vysoko kvalifikovanej a dobre zaplatenej pracovnej sily nedá. Rozdiel medzi ekonomickou úrovňou Slovenska a ostatnými vyspelými krajinami hlavne západnej Európy sa tak bude ďalej prehlbovať," dodala SOPK. Proti zrušeniu odvodového stropu sa už ohradili aj viaceré podnikateľské zväzy.