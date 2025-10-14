< sekcia Ekonomika
Zrušenie podpory elektromobilov v USA bude GM stáť 1,6 miliardy USD
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa k 30. septembru zrušila daňovú úľavu na kúpu elektromobilu vo výške 7500 USD.
Autor TASR
Detroit 14. októbra (TASR) - Zrušenie podpory elektromobilov v USA a s tým súvisiaci očakávaný pokles dopytu prinesie koncernu General Motors (GM) dodatočné náklady vo výške 1,6 miliardy dolárov (1,38 miliardy eur). Spoločnosť zároveň upozornila, že odpisy by mohli byť ešte vyššie, keďže situáciu stále analyzuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Automobilový gigant znižuje svoju výrobnú kapacitu v segmente elektromobilov, pretože očakáva spomalenie dopytu po vozidlách poháňaných batériami. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa k 30. septembru zrušila daňovú úľavu na kúpu elektromobilu vo výške 7500 USD. Kalifornii zároveň odobrala právo určovať si vlastné emisné normy. Oba tieto faktory podporovali predaj elektromobilov v USA. GM a ďalšie spoločnosti v USA investovali do ich výroby miliardy dolárov.
GM teraz oznámil, že očakávané dodatočné náklady v celkovej výške 1,6 miliardy USD zahŕňajú nepeňažnú stratu vo výške 1,2 miliardy USD súvisiacu s úpravami kapacít na výrobu elektrických vozidiel, ako aj výdavky vo výške 400 miliónov USD, napríklad na zrušenie zmlúv a odstupné v súvislosti s investíciami. Spoločnosť už v lete rozhodla, že v závode pôvodne určenom pre elektromobily bude namiesto toho vyrábať pick-upy a SUV so spaľovacími motormi.
(1 EUR = 1,1553 USD)
