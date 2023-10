Zrušenie rodinného stavebného sporenia by bolo podľa PSS negatívne

Bratislava 19. októbra (TASR) - Zrušenie konceptu rodinného stavebného sporenia, ktorý len pred niekoľkými mesiacmi schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, by bolo nebezpečným precedensom. Prinieslo by zmarené investície a negatívny vplyv na rodiny a sektor bývania. Uviedla to Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) v reakcii na návrh, ktorý do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Sporiteľňa pripomenula, že zákon o stavebnom sporení bol tento rok menený už dvakrát. Ďalšia novela by tak bola už jeho treťou zmenou v priebehu roka. V tejto súvislosti upozornila, že časté legislatívne zmeny spôsobujú nestabilné a nepredvídateľné podnikateľské prostredie a znemožňujú firmám dôsledne sa pripraviť na nové znenie zákonov.



"Príprava na zmenu legislatívy totiž zahŕňa aj investície nemalých zdrojov, či už ľudských alebo finančných. Spoločnosť už teraz investovala množstvo prostriedkov do analýzy podmienok, prípravy produktovej ponuky, úpravy informačných systémov, a to v oprávnenej domnienke, že schválený zákon vstúpi do platnosti," zdôraznila v stanovisku PSS.



Zlepšenie dostupnosti štátnej prémie prostredníctvom konceptu rodinného stavebného sporenia má podľa sporiteľne nepatrné nároky na štátny rozpočet v porovnaní s hodnotou, ktorú vytvorí pre mladé rodiny s deťmi. Zvýšenie príjmovej hranice pre rodiny odráža aj nízku dostupnosť bývania tých skupín, ktoré nemusia mať podpriemerný príjem, najmä v regionálnych mestách, doplnila PSS.



Novelu, ktorá od budúceho roka prináša zvýhodnené rodinné stavebné sporenie, schválila NR SR tento rok v júni na návrh skupiny poslancov hnutia OĽANO. Touto úpravou sa však podľa MF vytvorilo neadresné poskytovanie štátnej prémie z hľadiska príjmov sporiteľov a založili sa výrazne zvýšené nároky na štátny rozpočet. Stavebný sporiteľ, ktorý je členom zákonom definovanej domácnosti, je podľa rezortu financií v aktuálnej právnej úprave oproti iným sporiteľom neprimerane zvýhodnený.