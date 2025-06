Zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov prešlo do 2. čítania

Bratislava 3. júna (TASR) - Transakčnú daň by od októbra tohto roka nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Návrh novely zákona o dani z finančných transakcií, ktorý predložila skupina poslancov koaličnej SNS, posunula Národná rada (NR) SR v utorok do druhého čítania. Získal podporu 146 zo 147 prítomných zákonodarcov.



Návrh SNS dlhodobo podporovala opozícia, v koalícii zhoda nebola. Koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS nakoniec v pondelok (2. 6.) informovali, že sa dohodli na podpore návrhu zúžiť rozsah pôsobnosti transakčnej dane. Súvisiaci výpadok príjmov štátneho rozpočtu plánujú riešiť tak, že štátny sviatok 17. novembra nebude do budúcnosti dňom pracovného pokoja.



„Cieľom návrhu zákona je upraviť rozsah subjektov, ktoré sú daňovníkmi podľa zákona o dani z finančných transakcií, a to z dôvodu potreby zabezpečiť spravodlivejšie, hospodárnejšie a administratívne únosnejšie uplatňovanie tejto dane,“ vysvetlili predkladatelia.







Upozornili, že zdanenie finančných transakcií sa v súčasnosti vzťahuje aj na najmenších podnikateľov, ktorí sú často jedinými zamestnancami a zároveň správcami vlastnej agendy. „Pre túto skupinu subjektov znamená zavedenie transakčnej dane nielen dodatočné finančné náklady, ale aj výraznú administratívnu záťaž spojenú s vedením transakčného účtu, odvodom dane a dokumentačnými povinnosťami. Tieto povinnosti môžu mať v prípade malých subjektov neprimeraný dopad na ich ekonomickú stabilitu a v niektorých prípadoch môžu viesť až k ukončeniu podnikania z dôvodu kumulácie nákladových faktorov,“ zhodnotili poslanci.



Navrhovaná právna úprava podľa nich reaguje na praktické skúsenosti s aplikáciou zákona, ako aj na opakované pripomienky podnikateľskej verejnosti týkajúce sa neúmerného zaťaženia malých subjektov. Novela obsahuje aj mechanizmus preverovania splnenia podmienky výšky príjmu prostredníctvom predloženia dokladov, vrátane kópie daňového priznania k dani z príjmov. Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti systému upravuje aj postup v prípade nepodania dokladov a následky v podobe automatického zaradenia do postavenia daňovníka.



Predkladatelia pripustili, že ich návrh má negatívny vplyv na rozpočet. Výpadok príjmov po schválení zmien odhadujú v rozpätí 35 až 50 miliónov eur ročne. „S prihliadnutím na to, že celkový ročný výnos z dane z finančných transakcií v podmienkach plnej účinnosti presiahne hranicu niekoľkých stoviek miliónov eur, ide o zásah fiškálne marginálneho charakteru,“ konštatovali.



Ministerstvo financií (MF) SR s návrhom novely v minulosti nesúhlasilo. Podľa rezortu má vážne technické a legislatívne nedostatky. Výpadok daňových príjmov odhaduje v tomto roku na úrovni 44 miliónov eur a od budúceho roka na 175 miliónov eur.