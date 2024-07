Zrušený azylový pakt s Rwandou stál Britániu 700 miliónov libier

Londýn 22. júla (TASR) - Azylový pakt, ktorý uzavrela s Rwandou bývalá konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva, stál daňových poplatníkov viac ako 700 miliónov britských libier (830,56 milióna eur), vyhlásila v pondelok nová ministerka vnútra Yvette Cooperová. Program označila za najšokujúcejšie plytvanie peniazmi daňových poplatníkov, aké kedy videla. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu orf.at.



Nová labouristická vláda pod vedením premiéra Keira Starmera zrušila azylový pakt krátko po tom, ako jeho strana 4. júla vyhrala parlamentné voľby. Dohoda stanovovala, že ľudia, ktorí vstúpili do Spojeného kráľovstva nelegálne, by už nemali mať možnosť požiadať v krajine o azyl. Namiesto toho mali byť odvezení do Rwandy bez ohľadu na ich pôvod a požiadať o azyl tam. S návratom do Spojeného kráľovstva sa nepočítalo. Cieľom tohto opatrenia bolo odradiť ľudí od nebezpečnej plavby cez Lamanšský prieliv na malých člnoch.



Organizácie na ochranu ľudských práv od začiatku spochybňovali údajný odstrašujúci účinok. Reálne sa v rámci azylového paktu žiadne deportácie do Rwandy neuskutočnili. Od apríla 2022, keď vtedajší konzervatívny premiér Boris Johnson prvýkrát zverejnil tento plán, došlo k mnohým právnym sporom, pričom Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v novembri minulého roka rozhodol, že podľa medzinárodného práva je takéto konanie nezákonné.



Nový britský labouristický premiér Keir Starmer krátko po nástupe do úradu začiatkom júla oznámil, že plán na deportáciu žiadateľov o azyl do východoafrickej Rwandy považuje za "mŕtvy a pochovaný" a nebude v ňom pokračovať.



(1 EUR = 0,8428 GBP)