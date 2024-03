Zrušený projekt vlastného elektromobilu stál Apple 10 miliárd USD

New York 2. marca (TASR) - Zrušený projekt vývoja vlastného elektrického auta stál americkú spoločnosť Apple viac ako 10 miliárd dolárov (9,25 miliardy eur). Túto sumu uviedol denník New York Times (NYT), ktorý sa odvolal na niekoľko zdrojov oboznámených s problematikou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Apple mal podľa zdrojov NYT naposledy v pláne uviesť na trh elektromobil s asistenčnými funkciami pre vodiča. V utorok (27. 2.) však výrobca iPhonov v internom dokumente údajne informoval zamestnancov zapojených do projektu, že ho ruší.



Apple začal s vývojom elektrického auta približne pred desiatimi rokmi a okrem iného pracoval aj na softvéri pre autonómne riadenie. Programátori z automobilového projektu sa teraz majú zaoberať vývojom softvéru s umelou inteligenciou. Generálny riaditeľ spoločnosti Tim Cook v stredu (28. 2.) na jej online valnom zhromaždení naznačil, že Apple sa zameria na rozvoj v tejto oblasti.



O projekte elektromobilu od Apple sa šírilo mnoho fám. Spoločnosť údajne už pred rokmi ukázala prvé prototypy potenciálnym partnerom z automobilového priemyslu. Agentúra Reuters v roku 2020 informovala, že s uvedením vozidla na trh sa počítalo v roku 2024 alebo 2025.



Pokrok však bol nerovnomerný už pred pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá otriasla globálnym automobilovým priemyslom. V roku 2019 spoločnosť prepustila asi 190 zamestnancov, ktorí pracovali na projekte. Zmenil sa aj koncept vozidla, z plne autonómne riadeného na konvenčnejší automobil s pokročilými asistenčnými funkciami pre vodiča.



(1 EUR = 1,0808 USD)