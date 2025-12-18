< sekcia Ekonomika
Zruší sa ex offo zastupovanie právnických osôb daňovým poradcom
Zmenu navrhla Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) v rámci medzirezortného pripomienkového konania a jej pripomienka bola akceptovaná.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Od 1. januára budúceho roka sa ruší inštitút tzv. ex offo zastupovania právnických osôb daňovým poradcom. Zmenu navrhla Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) v rámci medzirezortného pripomienkového konania a jej pripomienka bola akceptovaná, informovala špecialistka pre PR a internú komunikáciu SKDP Martina Rybanská.
Ex offo zastupovanie umožňovalo správcovi dane ustanoviť daňového poradcu ako zástupcu právnickej osoby aj bez žiadosti daňového subjektu, najmä v prípadoch, keď bol subjekt nekontaktný alebo nemal ustanovený štatutárny orgán. Od roku 2017 eviduje SKDP 192 žiadostí správcov dane o navrhnutie takéhoto zástupcu.
Zrušenie tohto inštitútu je podľa SKDP opodstatnené najmä vzhľadom na povinnú elektronickú komunikáciu právnických osôb prostredníctvom schránok na portáli slovensko.sk, ako aj na zákonnú povinnosť bývalých štatutárnych orgánov poskytovať správcovi dane súčinnosť. Pokračovanie daňového konania je podľa komory zabezpečené aj prostredníctvom elektronického doručovania a fikcie doručenia.
„Zrušením zastupovania daňovým poradcom ex offo sa odstráni zbytočná administratívna záťaž, keďže poradcovia museli tieto služby fakturovať bez toho, aby ich daňové subjekty reálne požadovali,“ uviedla tajomníčka SKDP Adriana Horváthová.
Zmena sa realizuje prostredníctvom zákona o evidencii tržieb, ktorým sa novelizuje aj daňový poriadok. Podľa prechodného ustanovenia však ex offo zastupovanie nezanikne automaticky k 1. januáru 2026, ale až doručením rozhodnutia správcu dane o zrušení zastúpenia. Správca dane bude každý prípad posudzovať individuálne.
Po ukončení ex offo zastupovania bude správca dane komunikovať priamo s právnickou osobou prostredníctvom jej elektronickej schránky alebo s jej zástupcom na základe plnej moci. Podľa SKDP to znamená, že zodpovednosť za preberanie elektronických správ a reakcie na výzvy správcu dane bude plne na strane právnických osôb.
Ex offo zastupovanie umožňovalo správcovi dane ustanoviť daňového poradcu ako zástupcu právnickej osoby aj bez žiadosti daňového subjektu, najmä v prípadoch, keď bol subjekt nekontaktný alebo nemal ustanovený štatutárny orgán. Od roku 2017 eviduje SKDP 192 žiadostí správcov dane o navrhnutie takéhoto zástupcu.
Zrušenie tohto inštitútu je podľa SKDP opodstatnené najmä vzhľadom na povinnú elektronickú komunikáciu právnických osôb prostredníctvom schránok na portáli slovensko.sk, ako aj na zákonnú povinnosť bývalých štatutárnych orgánov poskytovať správcovi dane súčinnosť. Pokračovanie daňového konania je podľa komory zabezpečené aj prostredníctvom elektronického doručovania a fikcie doručenia.
„Zrušením zastupovania daňovým poradcom ex offo sa odstráni zbytočná administratívna záťaž, keďže poradcovia museli tieto služby fakturovať bez toho, aby ich daňové subjekty reálne požadovali,“ uviedla tajomníčka SKDP Adriana Horváthová.
Zmena sa realizuje prostredníctvom zákona o evidencii tržieb, ktorým sa novelizuje aj daňový poriadok. Podľa prechodného ustanovenia však ex offo zastupovanie nezanikne automaticky k 1. januáru 2026, ale až doručením rozhodnutia správcu dane o zrušení zastúpenia. Správca dane bude každý prípad posudzovať individuálne.
Po ukončení ex offo zastupovania bude správca dane komunikovať priamo s právnickou osobou prostredníctvom jej elektronickej schránky alebo s jej zástupcom na základe plnej moci. Podľa SKDP to znamená, že zodpovednosť za preberanie elektronických správ a reakcie na výzvy správcu dane bude plne na strane právnických osôb.