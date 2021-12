Zrušili pandemický rodičovský príspevok, vláda už naň nevidí dôvod

Bratislava 8. decembra (TASR) – Vláda na svojom stredajšom rokovaní odobrila zrušenie poskytovania tzv. pandemického rodičovského príspevku. Na rokovanie ho predložil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Jeho rezort to odôvodnil tým, že v poslednom období výrazne klesla miera nezamestnanosti, z čoho vyplýva, že rodičia, ktorým skončí bežný rodičovský príspevok, si vedia príjem zabezpečiť.



Takisto to rezort argumentuje tým, že školy aj škôlky sú otvorené, k ich zatváraniu dochádza iba regionálne, takže zabezpečenie starostlivosti o dieťa nie je prekážkou v hľadaní si zamestnania. Poskytovanie mimoriadneho príspevku sa ruší od Nového roka.



"Tzv. pandemický rodičovský príspevok bol zavedený s cieľom podporiť rodiny, ktoré by sa po zániku nároku na rodičovský príspevok ocitli vo finančnej tiesni. A to vzhľadom na to, že v čase krízovej situácie nemali možnosť zabezpečiť si príjem – zatvorené prevádzky vrátane veľkých fabrík a zatvorené predškolské a školské zariadenia a s tým spojená nemožnosť hľadať si zamestnanie," vymenoval rezort v dôvodovej správe. Ministerstvo však predpokladá, že tieto dôvody už pominuli a miera nezamestnanosti za posledných šesť mesiacov výrazne klesla a v apríli bola na úrovni ôsmich percent, v októbri už len na úrovni 6,79 %.



Mimoriadny príspevok sa doteraz poskytoval rodičom, ktorým zanikol nárok na rodičovský príspevok, keďže dieťa dovŕšilo tri roky, respektíve v niektorých prípadoch šesť rokov, alebo uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti. Poskytoval sa, ak tieto osoby nemali žiadny príjem, alebo mali nárok na ošetrovné, ktoré však bolo v sume nižšej ako suma rodičovského príspevku. Tento pandemický rodičovský príspevok bol zavedený od začiatku pandémie.