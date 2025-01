Zrušili stavebné povolenie pre obnovu Ružinovskej radiály v Bratislave

Bratislava 24. januára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR ako odvolací orgán zrušilo stavebné povolenie, ktoré ešte vlani v auguste vydal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v súvislosti s mestským projektom plánovanej modernizácie Ružinovskej radiály. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková. Vo svojom rozhodnutí ministerstvo vyhovelo odvolaniu, ktoré podalo Združenie domových samospráv. Celá vec sa tak vracia na BSK ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy.



"Ministerstvo sa ako príslušný odvolací orgán nestotožnilo s právnym názorom prvostupňového orgánu," skonštatovala Poláčiková.



Ministerstvo poznamenalo, že podmienky uložené rozhodnutím EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR) je stavebný úrad povinný premietnuť do výroku rozhodnutia. Keďže ich však napadnuté stavebné povolenie neobsahuje, je predmetné povolenie nesprávnym a nezákonným rozhodnutím. Argumentuje tiež tým, že BSK nevzal do úvahy predmetné združenie ako účastníka stavebného konania.



Združenie domových samospráv vo svojich výhradách upozornilo napríklad na absenciu niektorých podmienok v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré boli uvedené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. Požiadalo tiež o zabezpečenie vykonania účinnej starostlivosti a ochrany životného prostredia. Požiadavky sa týkajú výsadby vzrastlých drevín, dažďových záhrad, solárnych striech električkových zastávok, zelených striech a koľajového zvršku.



"BSK nevzal do úvahy Združenie domových samospráv ako účastníka stavebného konania. Čo je taká chyba v konaní, ktorú bolo možné vyriešiť iba zrušením rozhodnutia a vrátením veci prvostupňovému správnemu orgánu," poznamenala Poláčiková s tým, že voči rozhodnutiu ministerstva nie je možné odvolať sa.



BSK v reakcii pre TASR uviedol, že v stavebnom konaní postupoval v súlade s platným právnym poriadkom SR. "Špeciálny stavebný úrad sa zodpovedne zaoberal predloženou žiadosťou. Náležite zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie, i na základe dôkazov navrhnutých účastníkmi konania. A pri rozhodovaní použil správnu úvahu pri použití správnych predpisov, na základe ktorých rozhodol," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Na druhej strane sú podľa nej účastníci konania povinní spolupracovať so správnymi orgánmi v priebehu celého konania, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. V danom konaní využilo svoje právo predmetné združenie podaním odvolania, ktoré špeciálny stavebný úrad odstúpil MD SR ako nadradenému orgánu. Napadnuté rozhodnutie môže zmeniť, zrušiť alebo potvrdiť.



"V tomto konaní sa nadriadený orgán nestotožnil s právnym názorom BSK. Vyhodnotil, že ide o také chyby konania, ktoré nie je možné zahojiť zmenou rozhodnutia, a preto napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil na nové prerokovanie," doplnila Forman.



Hlavné mesto vo štvrtok (23. 1.) informovalo, že vyhlásilo verejnú súťaž na zhotoviteľa komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály. Predpokladaná hodnota zákazky je 95 miliónov eur bez DPH, financovanie má byť zabezpečené z eurofondov. Súťažné podklady je možné podávať do 4. marca. S modernizáciou plánuje začať v roku 2026. Práce majú byť rozdelené na etapy.