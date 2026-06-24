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Zrušili verejné prerokovanie akceleračných zón pre veternú energiu
Starosta obce Bešeňov Štefan Šimko uviedol, že do sály sa nedostali ani niektorí zástupcovia obcí. Na verejnom prerokovaní chcel predniesť svoje námietky.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. júna (TASR) - Verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR bolo zrušené. Oznámil to moderátor podujatia po tom, čo zúčastnení ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili prítomným ministerským úradníkom prezentovať. Prítomným prekážalo, že do sály v bratislavskom hoteli sa nezmestili všetci ľudia, ktorí mali o verejné prerokovanie záujem.
Starosta obce Bešeňov Štefan Šimko uviedol, že do sály sa nedostali ani niektorí zástupcovia obcí. Na verejnom prerokovaní chcel predniesť svoje námietky. „Problém je v tom, že o akceleračných zónach sme sa dozvedeli prvýkrát minulú stredu. Po oficiálnych kanáloch nič nešlo, nikto nás o ničom neinformoval. My ako samospráva potrebujeme vedieť o veciach, ktoré sa chystajú na našom území, a minimálne by sa o tom malo rokovať,“ konštatoval. Nesúhlas viacerých obcí s výstavbou veterných turbín prezentoval aj primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, zúčastnili sa na ňom aj predstavitelia Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť osem akceleračných zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom 1449 megawattov (MW). Po ukončení SEA dokument ešte musí schváliť vláda. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy.
Schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Vyplýva to zo samotného materiálu. Každá zóna v prípade záujmu investora ešte musí prejsť samostatným posudzovaním. Následne budú môcť byť projekty v zónach schvaľované v zrýchlenom konaní do 12 mesiacov. Zásadnú úlohu v procese preberie Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), nesúhlasný postoj dotknutých obcí však pre ňu bude záväzný.
Medzi vybrané lokality patria Prietržka - Sobotište, Gbely - Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda), Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno), Palárikovo - Nové Zámky (okres Nové Zámky), Komjatice - Mojzesovo (okresy Nitra a Nové Zámky), Pilotná zóna Východ (okres Michalovce) a Podhájska - Dvory nad Žitavou.
Starosta obce Bešeňov Štefan Šimko uviedol, že do sály sa nedostali ani niektorí zástupcovia obcí. Na verejnom prerokovaní chcel predniesť svoje námietky. „Problém je v tom, že o akceleračných zónach sme sa dozvedeli prvýkrát minulú stredu. Po oficiálnych kanáloch nič nešlo, nikto nás o ničom neinformoval. My ako samospráva potrebujeme vedieť o veciach, ktoré sa chystajú na našom území, a minimálne by sa o tom malo rokovať,“ konštatoval. Nesúhlas viacerých obcí s výstavbou veterných turbín prezentoval aj primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, zúčastnili sa na ňom aj predstavitelia Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť osem akceleračných zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom 1449 megawattov (MW). Po ukončení SEA dokument ešte musí schváliť vláda. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy.
Schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Vyplýva to zo samotného materiálu. Každá zóna v prípade záujmu investora ešte musí prejsť samostatným posudzovaním. Následne budú môcť byť projekty v zónach schvaľované v zrýchlenom konaní do 12 mesiacov. Zásadnú úlohu v procese preberie Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), nesúhlasný postoj dotknutých obcí však pre ňu bude záväzný.
Medzi vybrané lokality patria Prietržka - Sobotište, Gbely - Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda), Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno), Palárikovo - Nové Zámky (okres Nové Zámky), Komjatice - Mojzesovo (okresy Nitra a Nové Zámky), Pilotná zóna Východ (okres Michalovce) a Podhájska - Dvory nad Žitavou.