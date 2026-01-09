< sekcia Ekonomika
Zrýchliť by mohli aj ďalšie expresné vlaky, zvažuje rezort dopravy
Z 30 expresov, čiže 15 párov vlakov, spájajúcich západ a východ Slovenska v hodinovom intervale, sú zrýchlené zatiaľ štyri spoje.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Na trati medzi Bratislavou a Košicami by mohlo jazdiť rýchlejšie viac expresov. Predpokladá to Ministerstvo dopravy (MD) SR po ročnej skúsenosti s týmito diaľkovými vlakmi, ktoré na hlavnej domácej železničnej trase jazdia každú hodinu celodenne.
„Zrýchlené expresy nielenže potvrdili svoju opodstatnenosť, ale aj ukázali, že je vhodné vážne pouvažovať o zrýchlení aj ďalších expresov, ak budú systémovo prepojené s klasickými rýchlikmi aj medzi Žilinou a Košicami,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
Z 30 expresov, čiže 15 párov vlakov, spájajúcich západ a východ Slovenska v hodinovom intervale, sú zrýchlené zatiaľ štyri spoje. Dva páry expresov Kriváň podľa plánu zvládnu cestu medzi Bratislavou a Košicami za necelých päť hodín.
Ďalších 26 expresov Tatran, teda 13 párov, prejde trasu medzi Bratislavou a Košicami za menej ako päť a pol hodiny. Dopĺňajú ich dva páry Tatranov na skrátenej linke medzi Žilinou a Košicami a dva páry medzi Bratislavou a Vrútkami.
Zavedenie hodinového taktu expresov po roku zhodnotilo ministerstvo dopravy veľmi pozitívne. „Na tejto spojnici sa zvýšil počet cestujúcich o viac ako 20 %, čo potvrdzuje, že pravidelnosť a lepšia dostupnosť spojení majú priamy vplyv na rozhodovanie ľudí cestovať vlakom,“ priblížila Poláčiková.
Hodinový interval podľa ministerstva zároveň pomohol rovnomernejšie rozložiť dopyt medzi jednotlivé spoje a znížiť preplnenosť vlakov v špičkových časoch. „Obsadenosť expresov Kriváň a Tatran je na veľmi vysokej úrovni, pri vybraných spojoch a dňoch sú aj dva-tri spoje po sebe obsadené na takmer plnú kapacitu,“ podotkla hovorkyňa.
„Obavy z meškania sa nepotvrdili, práve, naopak, včasnosť vlakov sa výrazne zlepšila napriek veľkým modernizáciám v Žiline či na Spiši,“ dodala Poláčiková.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá expresy prevádzkuje, pre TASR potvrdila, že trasa Bratislava - Košice patrí k najvyťaženejším v celej sieti a predaj lístkov na nej ostáva stabilne vysoký. Hodinový takt expresov preto tiež považuje za veľmi pozitívny.
„Potvrdzuje sa tak, že častejšie a pravidelnejšie spojenia zvyšujú atraktivitu železnice pre bežné denné cestovanie,“ informoval hovorca ZSSK Ján Baček s tým, že za posledný rok to zvýšilo počet cestujúcich o vyše 20 %. „Čo sa týka plnenia grafikonu, teda do akej miery vlaky dodržiavajú plánované príchody a odchody, dosahujeme vysokú spoľahlivosť,“ potvrdil Baček.
Doplnil, že vlaky, pri ktorých má meškanie priamu príčinu na strane ZSSK, jazdia podľa grafikonu takmer na 99 %. V prípade všetkých príčin vrátane tých mimo dopravcu, napríklad poruchy infraštruktúry, nehody, zásahy polície alebo nepriaznivé počasie, dochvíľnosť dosahuje zhruba 90 %.
