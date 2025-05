Bratislava 4. mája (TASR) - Zrýchliť obnovu budov by mohol európsky projekt Fortesie, ktorý je financovaný z výskumného programu Horizont Európa. Projekt má priniesť inovatívne riešenia založené na digitalizácii, smart kontraktoch a spolupráci. Podieľajú sa na ňom aj odborníci zo Slovenska. Informovala o tom Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).



„Projekt Fortesie nie je len výskumnou iniciatívou. Je skutočným nástrojom na riešenie problémov, s ktorými sa denne stretávajú samosprávy, školy, nemocnice a ďalší vlastníci budov. V čase rastúcich nákladov na energie a sprísňujúcich sa klimatických cieľov sú smart kontrakty, digitalizované úspory a flexibilné financovanie efektívnou cestu, ako modernizovať budovy bez zaťaženia verejných rozpočtov,“ priblížil predseda správnej rady APES-SK Marcel Lauko.



Vysoká energetická náročnosť budov a technická zastaranosť v kombinácii s nízkou mierou obnovy predstavujú podľa APES-SK problém pre verejné financie, obyvateľov aj klimatické záväzky SR. V roku 2022 sa budovy podieľali na konečnej spotrebe energie na Slovensku pomerom 39 %, pričom 42 % energetického mixu v budovách tvoril zemný plyn. Nízka energetická efektivita budov má podľa asociácie vplyv aj na životnú úroveň obyvateľstva.



„Vysoká spotreba energie v budovách znamená vyššie náklady pre domácnosti a verejný sektor a to nehovoríme o environmentálnych vplyvoch. Za ostatné roky síce zaznamenávame zvýšenú aktivitu v oblasti obnovy budov, no tempo, akým sa renovujú, jednoducho nestačí. Štátne schémy aj dostupné finančné mechanizmy z EÚ nie sú pre plnenie cieľov postačujúce, keďže majitelia verejných budov majú obmedzené kapacity a realizácie komplikuje nízka technická pripravenosť projektov aj zložité administratívne procesy. Realizované projekty tak stoja verejné rozpočty viac, ako by mohli, keby sme dokázali využívať moderné a osvedčené schémy hybridného financovania,“ upozornil Lauko.



Pomôcť zrýchliť obnovu budovu by mohol práve projekt Fortesie. Ide o iniciatívu, ktorá spája odborníkov z 11 krajín, ktorí spoločne navrhujú obchodné modely, testujú ich v praxi a následne pripravujú systémové odporúčania pre zákonodarcov aj súkromný sektor. Zo Slovenska sa do projektu zapojili APES-SK a Energetické centrum Bratislava.