Zrýchľovanie inflácie od vojny ženie do chudoby 71 miliónov ľudí

New York 7. júla (TASR) - Prudký rast cien potravín a energií po ruskej invázii na Ukrajinu ženie ďalších 71 miliónov ľudí do extrémnej chudoby. Ich celkový počet vo svete sa tak môže zvýšiť na niečo vyše 1,7 miliardy. Upozornil na to vo štvrtok Rozvojový program OSN (UNDP). TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



UNDP odhaduje, že počas prvých troch mesiacov od začiatku vojny (koncom februára) sa prepadlo do chudoby 51,6 milióna ľudí, ktorí musia vyžiť z 1,90 USD (1,87 eura) na deň alebo menej. Ďalších 20 miliónov ľudí skĺzlo pod hranicu chudoby s príjmom 3,20 USD na deň.



Inštitúcie ako OSN, Svetová banka a Medzinárodný menový fond majú viaceré "hranice chudoby". Jednu pre najchudobnejšie krajiny, a to 1,90 USD na deň alebo menej. Limit 3,20 USD na deň je pre ekonomiky s nižším stredným príjmom a 5,50 USD na deň je v krajinách s vyšším stredným príjmom.



Po zavedení sankcií Západu proti Rusku ceny palív a základných potravín, ako je pšenica, cukor a kuchynský olej, prudko vzrástli. Zablokovanie prístavov na Ukrajine a jej neschopnosť vyvážať obilie do krajín s nízkymi príjmami ešte podporili rast týchto cien. V krajinách s nízkymi príjmami tak míňajú rodiny 42 % svojich príjmov na potraviny.



Prudký nárast cien kľúčových komodít už zasiahol časti subsaharskej Afriky, Ázie, Balkánu a ďalšie časti sveta, skonštatoval administrátor UNDP Achim Steiner pri zverejnení správy. "Vplyv na životné náklady je takmer bezprecedentný za celú generáciu, a preto je to také vážne," povedal.



Rýchlosť, s akou sa tento rok množstvo ľudí prepadlo do chudoby, predbehla aj vrchol pandémie ochorenia COVID-19. Podľa údajov UNDP počas približne 18 mesiacov pandemických blokád a zatvárania ekonomík sa do chudoby prepadlo 125 miliónov ľudí v porovnaní s viac ako 71 miliónmi len za tri mesiace od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Celkový počet ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo sú chudobou ohrození, predstavuje viac ako 5 miliárd.



Separátna správa OSN ukázala, že svetový hlad v minulom roku vzrástol, pričom 2,3 miliardy ľudí čelilo stredne závažným alebo závažným problémom zaobstarať si dostatok jedla - a to bolo pred vojnou na Ukrajine.



Je potrebné prijať opatrenia, povedal Steiner a pripomenul, že na svete je dostatok bohatstva na zvládnutie krízy, "ale prekážkou je schopnosť konať jednotne a rýchlo".



UNDP odporúča vládam, aby sa namiesto utrácania miliárd na plošné dotácie na energie a potraviny zamerali na výdavky na ľudí, ktorých sa to najviac týka, prostredníctvom cielených peňažných prevodov. Tie by boli "spravodlivejšie a nákladovo efektívnejšie ako plošné dotácie, z ktorých majú väčší úžitok bohatšie časti spoločnosti," tvrdí Steiner.



Na to, aby to rozvojové krajiny s nedostatkom hotovosti a zaťažené dlhmi dosiahli, vyzýva UNDP na predĺženie iniciatívy skupiny G20 (20 najväčších ekonomík sveta) na pozastavenie splátok dlhu chudobných štátov (DSSI) o ďalšie dva roky a jej rozšírenie na najmenej 85 zo súčasných 73 krajín. Iniciatíva DSSI bola zavedená počas pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa Steinera to nie je len akt dobročinnosti, ale aj "akt racionálneho vlastného záujmu", aby sa predišlo ďalším zložitým trendom, ako je ekonomický kolaps a protesty po celom svete.



(1 EUR = 1,0177 USD)