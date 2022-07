Zrýchľujúca sa inflácia znižuje dopyt po čokoláde

Londýn/New York 17. júla (TASR) - S rastúcimi cenami a zhoršujúcou sa životnou úrovňou klesá v USA aj Európe dopyt po čokoláde. Naznačujú to najnovšie údaje, ako aj výsledky prieskumu medzi najväčšími výrobcami čokolády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako v rozhovore pre Reuters povedala viceprezidentka cukrovinkárskej spoločnosti Hershey Melissa Pooleová, za posledných pár mesiacov klesol objem predaja čokoládových výrobkov tejto firmy o 2 až 3 %. Výsledky predaja spoločnosti Hershey pritom signalizujú vývoj aj v prípade ďalších výrobcov čokolády.



V minulom období, keď spotrebiteľov ovplyvňovali opatrenia proti novému koronavírusu, sa predaj čokolády prudko zvýšil, najmä v USA. Domácnosti využívali vládnu podporu a vo veľkom nakupovali. V súčasnosti však výrobcovia čokolády pozorujú zmeny v správaní spotrebiteľov. Namiesto v minulosti bežného nákupu väčších balení kúpia často iba jednu čokoládovú tyčinku.



Ako uviedla americká spoločnosť pre prieskum trhu IRI, objem predaja čokoládových výrobkov v Spojených štátoch klesol za 13-týždňové obdobie do 12. júna medziročne o 1,5 %. Ceny za toto obdobie totiž vzrástli o 8,2 %. Podľa Daniela Sadlera z IRI ľudia si čokoládu stále chcú dopriať, volia však už menšie produkty.



Rastúce ceny, naopak, zvyšujú dopyt po privátnych značkách obchodov, ktoré sú v porovnaní s originálnymi značkami lacnejšie. Objem predaja týchto výrobkov sa v USA za posledných šesť mesiacov zvýšil o 8 %.



V Británii zasa prieskum spoločnosti McKinsey ukázal, že až 40 % Britov v období štyroch až šiestich týždňov do konca mája preferovalo pri cukrovinkách a drobnom pečive lacnejšie výrobky. Lacnejšie produkty však znamenajú menší obsah kakaa, čo spôsobuje, že aj keď by objem predaja zostal pre výrobcov čokolády rovnaký, dopyt po kakau klesá.



Zmena správania spotrebiteľov viedla firmy aj k tomu, že začali svoje pôvodné balenia zmenšovať, pričom cenu ponechali rovnakú, čo je jav známy ako shrinkflation. Takýto krok urobila v niektorých prípadoch aj Hershey, ako aj konkurenčná spoločnosť Mondelez. Podobne ako kúpa výrobkov privátnych značiek aj shrinkflation negatívne ovplyvňuje dopyt na trhu s kakaom.



Navyše, ďalším faktorom redukujúcim dopyt po kakau je ruská invázia na Ukrajinu, dodali zdroje z trhu. Rusko a Ukrajina sa na celosvetovom dopyte po kakau podieľajú spoločne približne 5 %.



Výrobcovia čokolády pôvodne očakávali, že dopyt po kakau vzrastie tento rok o 2,5 %. Momentálne síce s rastom stále počítajú, predpokladajú však, že dosiahne iba 1 %. Navyše, ak bude vysoká inflácia pretrvávať a rusko-ukrajinský konflikt pokračovať, na budúci rok už rast neočakávajú.