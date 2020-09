Zsolt Simon: Rezort pôdohospodárstva nerieši skutočné problémy

Bratislava 9. septembra (TASR) – Odborníci z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) odchádzajú, pretože Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nerieši skutočné problémy. Uviedol to exminister pôdohospodárstva a predseda mimoparlamentného Maďarského fóra Zsolt Simon v reakcii na informáciu, že generálny riaditeľ PPA Tibor Guniš požiadal rezortného ministra Jána Mičovského (OĽANO) o odvolanie zo svojho postu.



„Všetci sme veľmi dobre vedeli, že rezort pôdohospodárstva a aj samotná PPA je po ministrovi (Ľubomírovi) Jahnátkovi (Smer-SD) a ministerke Matečnej (SNS) v dezolátnom stave," spresnil Simon.



Preto bolo podľa Simonových slov potešujúcou správou, že do vedenia PPA nastúpil človek, ktorý bol pri budovaní PPA v rokoch 2002 až 2006 a má aj medzinárodné skúsenosti (Rakúsko). „To, že Tibor Guniš odchádza z čela PPA je výsledkom nečinnosti MPRV, ktoré nerieši zásadné a koncepčné záležitosti rezortu a nevytvára podmienky na riešenie problémov samotnej PPA," podčiarkol Simon.



„Vyzývam vedenie ministerstva, aby sa konečne začali venovať zásadným a koncepčným veciam, nakoľko hrozí kolaps celého sektora a aj slovenského vidieka," uzavrel predseda Maďarského fóra.



Hovorkyňa MPRV Anežka Hrdá v stredu informovala, že Guniš požiadal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského o odvolanie z funkcie zo zdravotných, osobných a rodinných dôvodov.



Ako zhodnotil Mičovský, Guniša považuje za statočného a odborne zdatného človeka, ktorého profesionálne vlastnosti si agrorezort aj on sám cení. „Chápem, že úlohy, ktorým čelí, sú zaťažujúce. Pripúšťam aj silný pretlak v PPA, ktorá je extrémne ťažkým pracoviskom, poznačeným obrovskou korupciou a kauzami v dotáciách," vyjadril sa Mičovský.



Avšak Gunišov možný odchod by bol podľa neho pre rezort reálnou stratou. „Rešpektujem jeho rodinné a zdravotné dôvody, avšak budem s pánom Gunišom rokovať a verím, že nájdeme spoločné riešenie," avizoval agrominister.



Guniš sa stal riaditeľom agentúry 15. mája tohto roka, vo funkcii nahradil Beatrix Galandovú.