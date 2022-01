Zs. Simon: Postavenie agrorezortu sa v roku 2021 oslabilo

Bratislava 3. januára (TASR) - Postavenie agrorezortu sa v roku 2021 oslabilo. Uviedol to pre TASR Zsolt Simon, exminister pôdohospodárstva a predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum, pri hodnotení činnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v uplynulom roku.



Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominat OĽANO) sa podľa neho o udržanie postavenia agrorezortu nezasadzuje, o čom svedčí jeho prístup pri prechode štátnych pozemkov pod životné prostredie.



Výzvou pre rok 2022 bude podľa Simona zvládnutie systémových zmien a stabilizácie rezortu. "Je tu oprávnená obava, že pri súčasnom nezáujme o pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka by mohol byť (agro)rezort zrušený a rozpustený medzi ostatné ministerstvá. Zostáva mi veriť, že toto sa neudeje," zdôraznil Simon.



"Za akú takú zmienku stojí výkon ministra Vlčana a jeho kolegov pri akreditácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a vyplácanie podpôr ako po ostatné roky. Verím tomu, že pochybnosti okolo udelenia akreditácie pre PPA si bude vedieť minister obhájiť aj pred Bruselom," priblížil.



Bývalý minister Ján Mičovský (OĽANO) podľa Simona okrem svojich rozprávok a sľubov nedokázal presadiť pre agrorezort nič. "Z plánu obnovy vidiek peniaze nedostane, a tak život na vidieku lepší nebude. Postavenie vidieckeho obyvateľstva a ich životnej úrovne je na chvoste záujmu vlády. Aj ochrana medveďa je väčšou prioritou vlády ako život na vidieku či domáce potraviny," podčiarkol Simon.



Upozornil, že ani jeden z agroministrov (súčasnej vlády) potrebné legislatívne zmeny nevykonal. Systémové nastavenia fungovania rezortu v oblasti prvovýroby, spracovania a lesného hospodárstva sa k lepšiemu nezmenili zostali také, aké boli za vlády Roberta Fica (Smer-SD). "Legislatívne zmeny potrebné na zmenu systémového nastavenia dotačných schém viazané na pozemky sa neprijali. Chaos okolo pozemkov pretrváva," zdôraznil. Vlčan podľa Simonových slov dopustil, že agrorezort prichádza o lesné hospodárstvo.



Poznamenal, že podiel slovenských potravín na pultoch obchodoch naďalej klesá. "Produkcia ošípaných sa v tomto roku znížila o asi 20 %, a to vďaka manažovaniu problému okolo chovu ošípaných, ktoré MPRV zanedbalo. Dochádza k nárastom cien potravín do závratných výšok. Rezort dostatočne neprijíma riešenia pre ochranu a podporu domácich producentov. Závislosť od dovozu potravín rastie," doplnil Simon.



Dodal, že nie sú vyhodnotené projekty na podporu mladých farmárov a nové výzvy meškajú. "Síce boli ohlásené ministrom Vlčanom, ale je treba dodať, že ich vyhodnotenie pri tempe PPA nebude skôr ako na konci roka 2022 a žiadatelia podporu neuvidia skôr ako v roku 2023," uzavrel Simon.