Zs. Simon: Pozemkové úpravy bez zmien dedičského práva sú zbytočné

Bratislava 18. júla (TASR) - Otázka nevyrovnaných pozemkov sa nedá riešiť čiastočnými opatreniami, ale iba komplexnou pozemkovou reformou. Uviedli to strany združené okolo Maďarského fóra. Predseda strany Zsolt Simon na utorkovej tlačovej konferencii predstavil návrh reforiem vrátane zmeny dedičského práva, ktoré by mali udržať pozemky scelené.



"Samotné pozemkové úpravy bez zmeny pravidiel dedenia sú vyhodenými peniazmi, keďže dnes scelené pozemky o 15 rokov budú takisto rozdrobené," uviedol Simon. Strana zatiaľ nezverejnila konkrétny návrh zmeny dedičského práva, ktorý by mal takémuto deleniu pozemkov zabrániť.



Okrem zmeny dedenia by sa podľa návrhu strany malo ukončiť používanie podnájmových zmlúv s cieľom, aby každá parcela mala iba jedného vlastníka so všetkými parcelami zaznamenanými v katastri pod jedným listom vlastníctva. Pri pozemkových spoločenstvách navrhuje zmeny, keďže súčasné pravidlá podľa Simona vychádzajú zo zákonov z obdobia Rakúsko-Uhorska.



Podľa Simona by pozemková reforma mala priniesť transparentnosť a zvýšiť hodnotu pozemkov. Bez jasného riešenia problému využívania pozemkov na základe právneho titulu hrozí podľa neho riziko zastavenia platieb pôdohospodárom zo spoločného rozpočtu EÚ.