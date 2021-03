Zsolt Simon: Z ročného pôsobenia ministra J. Mičovského som sklamaný

Bratislava 23. marca (TASR) - Bývalý šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Zsolt Simon je z ročného pôsobenia ministra Jána Mičovského (OĽANO) v úrade sklamaný.



"Výsledok práce ministra Mičovského po roku vo funkcii ma nesmierne zarmucuje a som sklamaný. Koná, ako keby si nebol vedomý dosahov svojho konania na množstvo rodín a celý vidiek," priblížil pre TASR v hodnotení súčasného agroministra Simon.



Mičovský sa podľa neho zbavuje svojej zodpovednosti. "Namiesto toho, aby sám rozhodoval, zriaďuje komisie a riešenia sú v nedohľadne. O dôležitých témach sa rozhoduje podľa toho, s kým sa akurát naposledy rozprával. Koncepcia žiadna," podčiarkol.



Pripomenul, že minister je lesník, napriek tomu podľa neho panuje chaos aj v lesníctve. "Vidieť to aj na poste generálneho riaditeľa štátneho podniku, kde je za rok už druhý riaditeľ. Lesy chcel presunúť pod ministerstvo životného prostredia. Minister nebráni záujmy lesníkov, ani poľnohospodárov a potravinárov pred prehnanými požiadavkami životného prostredia," povedal.



Upozornil, že Mičovský sľuboval vyriešiť riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Sľuboval podľa neho tiež riešiť akreditačné problémy a po roku vďaka forenznému auditu zistil, že v PPA slúžili projektové podpory na vyberanie "výpalného". "To sme ale všetci vedeli už na samom začiatku, veď o tom bol prípad Dobytkár. Po roku nemá MPRV žiadne riešenie, má len vypracované analýzy," zdôraznil.



Legislatívne návrhy predkladané ministerstvom pôdohospodárstva sú z veľkej miery podľa Simona ešte z dielne bývalej ministerky Gabriely Matečnej (SNS). "O neodbornosti a neschopnosti ministra Mičovského veľa napovedá aj skutočnosť, že ho húfne opustili jeho poradcovia, ktorých si sám vybral," podčiarkol exminister.



Pripomenul, že Mičovský sľuboval poľnohospodárom veľa vecí, aj to, že sa bude "biť" za 1 miliardu eur z plánu obnovy a ak ju nezíska, tak že podá demisiu. "Výsledok pre agrorezort je nula eur a minister Mičovský je stále na svojej stoličke," poznamenal.



Samostatnou kapitolou je podľa Simona príprava strategického dokumentu na roky 2021 až 2027, podľa ktorého sa budú prerozdeľovať finančné prostriedky poľnohospodárom a potravinárom v ďalšom období. "Tento dokument je potrebné predložiť do Bruselu do októbra 2021. Napriek tomu ešte stále nie je hotový, a teda nie je možné o ňom viesť ani širokú diskusiu," doplnil Simon.



Dodal, že neriešenie problémov bude mať katastrofálny dosah na celý vidiek a slovenské podniky. "Je ohrozená akreditácia PPA. Slovenská republika nemôže čerpať peniaze cez inú, ako vlastnú agentúru. Nechcem si predstaviť, aký dosah by malo zrušenie akreditácie a zablokovanie dotácií pre celý sektor a slovenskú ekonomiku ako takú," uzavrel Simon.