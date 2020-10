ZSD odporúča poslať odpočet elektrickej energie cez mobilnú aplikáciu

Bratislava 27. októbra (TASR) - Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) odporučila všetkým odberateľom v regióne západného Slovenska využívať na odpočet elektrickej energie jej bezplatnú mobilnú aplikáciu. ZSD tým chce obmedziť kontakty medzi ľuďmi a zabrániť možnému prenosu nového koronavírusu. V utorok to uviedla hovorkyňa Západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová. ZSD upozornila, že v špeciálnom režime funguje aj podateľňa, ktorá nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov.



"Chceli by sme poprosiť zákazníkov, aby využívali dostupnú aplikáciu a pomohli tak obmedziť kontakt so zamestnancami našej spoločnosti na nevyhnutné minimum," uviedla Dobošová. Aplikácia umožňuje urobiť odpočet odberného miesta aj inej osobe, napríklad nájomcovi domu alebo bytu. Odpočet cez aplikáciu je však možné vykonať iba na odbernom mieste, kde nie je nainštalovaný inteligentný merací systém.



Predseda Predstavenstva ZSD Tomáš Turek zákazníkov požiadal, aby v prípade potreby osobného kontaktu dodržiavali pravidlá ochrany pred šírením nákazy. "Je to v ich vlastnom záujme, ale aj v záujme ochrany našich zamestnancov, ktorí sú nevyhnutní na zabezpečenie nepretržitej prevádzky," uviedol Turek.



ZSD je pripravená aj na možný väčší výpadok zamestnancov po celoštátnom plošnom testovaní a dokáže zabezpečiť udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie pomocou záložných pracovísk a tímov. Spoločnosť má štandardne dve riadiace centrá s nepretržitou prevádzkou, ktoré sú geograficky oddelené. Ešte počas prvej vlny pandémie k nim pribudlo tretie v ďalšej lokalite. Pracovníci dispečingu sú izolovaní od ostatných kolegov, aby bola zabezpečená ich ochrana pred nákazou v maximálnej možnej miere. Dispečeri boli vybavení pre prípad krízy tak, že dokážu zabezpečiť dispečerské riadenie aj z domu.