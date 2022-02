ZSD zavedie do prevádzky vlastný smart detektor elektrického poľa

Bratislava 3. februára (TASR) - Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na vysokonapäťových vedeniach. Do praxe zavedie využívanie smart detektora elektrického poľa. Zariadenie podobné klasickým smart hodinkám bude zvukovo, svetelne a vibračne identifikovať prítomnosť elektrického poľa a zároveň upozorní na riziko neúmyselného priblíženia sa k zariadeniu pod napätím, informovala vo štvrtok ZSD.



"Od nápadu až po uvedenie smart detektora elektrického poľa sme v ZSD absolvovali dlhú cestu. Situácia na trhu, skúmania kolegov a najmä tvorcu myšlienky Martina Horáka, vytvoriť si vlastné zariadenie, nám ukázala, že sme sa rozhodli správne. Bezpečnosť pri práci je vzhľadom na charakter distribučnej spoločnosti našou prioritou," uviedol predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek. ZSD testovala viacero produktov dostupných na trhu, no podľa Tureka ani jeden nevyhovel ich požiadavkám.



Pri prácach na zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vysokého napätia, prebieha niekoľkostupňová kontrola. Nové zariadenie bude slúžiť ako takzvané posledné varovanie. Jeho používaním sa výrazne zvýšia štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pracovníkov v teréne, ak by pri ich práci mohlo dôjsť k ich neúmyselnému priblíženiu k zariadeniu pod napätím.



Prevedenie v podobe náramku bolo zvolené preto, že pri väčšine úrazov elektrickým prúdom v blízkosti vysokonapäťových zariadení dochádza k prestupu elektrického prúdu v oblasti predlaktia, lebo postihnutý tam smeruje nástrojom, ktorý drží v ruke.