ZSE Drive zavedie novú kategóriu nabíjacích služieb pre elektromobily

Bratislava 14. marca (TASR) - Západoslovenská energetika (ZSE) Drive rozšíri od 1. apríla svoju nabíjaciu infraštruktúru o novú kategóriu nabíjacích služieb pod názvom ZSE DriveX. Cieľom je ponúknuť rýchlejšie, komfortnejšie a dostupnejšie nabíjanie pre vodičov elektromobilov. Informovala o tom ZSE.



Cena nabíjania bude v tejto kategórii oproti súčasnosti vyššia o 10 centov na kilowatthodinu. Cena elektriny v aktuálne platných kategóriách sa nezmení. Od apríla vzrastú aj ceny programov ZSE Drive zo súčasných 11,90 eura až 89 eur mesačne na 12,90 až 99 eur.



"ZSE DriveX ponúkne vyšší výkon, kratší čas nabíjania a komfortné zázemie na strategických lokalitách. Tieto lokality už dnes existujú a zohrávajú dôležitú úlohu v nabíjacej infraštruktúre. Medzi tieto lokality môžeme už dnes zaradiť City Hub Landererova, Beladice, Budča, OC Galéria Košice a ďalšie," uviedla ZSE.



Nová kategória nabíjacích služieb prinesie minimálne štyri nabíjacie body s výkonom od 150 kilowattov (kW) do 400 kW, ďalej lokality na dôležitých frekventovaných trasách, kde je dôležité rýchle a efektívne nabíjanie či komfort pre vodičov.



"Do kategórie ZSE DriveX k 1. aprílu 2025 bude zaradených desať z existujúcich lokalít, ktoré spĺňajú kritériá pre túto kategóriu nabíjacích lokalít. Rovnaká cenová politika ako pre lokality DriveX sa bude aplikovať aj na nabíjacích lokalitách určených pre nákladnú dopravu. Aktuálne ide o nabíjaciu lokalitu EmPark Trnava. Pre zvyšných viac ako 160 nabíjacích lokalít sa na spoplatnení odobratých kilowatthodín (kWh) nič nemení," spresnila ZSE.



K lokalitám so službami ZSE DriveX od apríla budú patriť City Hub Landererova Bratislava, obchodné centrum (OC) Nivy Bratislava, Bory Mall Bratislava, D4 Rovinka (oba smery), Beladice R1, Tanker Čaradice, Slovnaft Budča (oba smery), OC Europa Banská Bystrica, Slovnaft Chocholná (oba smery), OC Galéria Košice a EmPark Trnava (lokalita pre nákladnú dopravu).