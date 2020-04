ZSE Energia už otvorila väčšinu zákazníckych centier

Bratislava 29. apríla (TASR) – Spoločnosť ZSE Energia po viac ako šiestich týždňoch otvorila svoje zákaznícke centrá, okrem bratislavských v Bory Mall, Centrali a Avione. Otváracie hodiny všetkých prevádzok sú mierne upravené, a to od 10.00 do 14.00 h, pričom čas medzi 10.00 až 11.00 h je vyhradený pre seniorov nad 65 rokov. Informovala o tom v stredu hovorkyňa spoločnosti Michaela Dobošová. ZSE Energia zatvorila centrá pre pandémiu nového koronavírusu 12. marca.



"ZSE Centrá v Trnave, Trenčíne, Nových Zámkoch, Dunajskej Strede a Nitre sú už otvorené," uviedla Dobošová. Zákazníci musia však dodržiavať hygienické a bezpečnostné opatrenia. Vstup a pobyt v prevádzke je možný len s rúškom alebo inak prekrytými ústami a nosom, pri vchode do prevádzky je nutné použiť dezinfekciu na ruky a platí tiež pravidlo zachovania minimálne dvojmetrových odstupov. V každom ZSE Centre je k dispozícii zodpovedný pracovník, ktorý zákazníkov usmerňuje.



Naďalej platí, že zákazníci môžu vybaviť väčšinu záležitostí týkajúcich sa odberných miest a služieb prostredníctvom svojho online účtu. V prípade, že nemajú online účet zriadený, môžu využiť e-mailovú adresu kontakt@zse.sk alebo zákaznícku linku. O aktuálnom vývoji a termíne otvárania ďalších ZSE Centier bude spoločnosť informovať prostredníctvom svojej webovej stránky, ale aj na sociálnych sieťach.