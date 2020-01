Spúšťajú projekt záruk na dodávky zelenej energie pre domácnosti

Bratislava 30. januára (TASR) – Západoslovenská energetika (ZSE) spúšťa od pondelka (3. 2.) projekt garancie dodávok elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov (OZE) pre domácnosti. Využívanie takejto elektriny je výrazným príspevkom k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie, uviedla to vo štvrtok ZSE.



"Ak má zákazník záujem zelenú elektrinu odoberať, spoločnosť pre neho zakúpi záruky pôvodu. Zákazník len uzavrie so ZSE Energia zmluvu o poskytovaní tejto služby. Od spoločnosti zákazník získa takzvaný zelený certifikát, ktorý mu garantuje, že elektrina dodávaná do jeho domácnosti je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov," uviedol člen predstavenstva spoločnosti Juraj Krajcár.



Vydávanie a obchodovanie so zárukami pôvodu je jedným zo spôsobov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. O vystavenie záruky pôvodu môže požiadať elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a nedostáva žiadnu inú dotáciu. Túto záruku následne kupuje pre svojich zákazníkov dodávateľ.



Záruky pôvodu nakupuje ZSE aj pre nabíjacie stanice, čo znamená, že všetky elektromobily, ktoré využívajú nabíjacie stanice ZSE Drive, využívajú len zelenú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť chce podporovať rozvoj elektromobility na Slovensku, a preto zároveň poskytuje zľavu na elektrinu pre domácnosti využívajúce elektromobil na domáce nabíjanie.