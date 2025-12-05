< sekcia Ekonomika
ZSE získala úver 350 miliónov eur na modernizáciu distribučných sústav
Financie majú pomôcť pri modernizácii vzdušných a podzemných vedení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, modernizácii transformátorov a rozvodní.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Skupina ZSE sa dohodla s Európskou investičnou bankou (EIB) na úvere vo výške 350 miliónov eur. Financie majú pomôcť pri modernizácii vzdušných a podzemných vedení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, modernizácii transformátorov a rozvodní, zavádzaní inteligentných technológií, ako aj pri automatizácii sústavy. V piatok o tom informovala skupina ZSE.
Generálny riaditeľ skupiny ZSE Markus Kaune priblížil, že v nasledujúcich troch rokoch bude ZSE schopná pokračovať vo vysokom investičnom tempe. „Zaviazali sme sa budovať inteligentnejšiu a odolnejšiu sústavu pripravenú na budúcnosť, ktorá bude spĺňať vyvíjajúce sa potreby zákazníkov a takisto energetického systému, najmä napredujúcu elektrifikáciu, napríklad v oblasti vykurovania a dopravy,“ uviedol.
Posilnením distribučnej sústavy projekt podľa ZSE zvýši nielen bezpečnosť dodávky, ale aj odolnosť sústavy, napríklad voči extrémnym poveternostným javom spojeným so zmenou klímy, umožní vyšší podiel obnoviteľných zdrojov a efektívnejšie využívanie nízkouhlíkovej elektriny a zlepší energetické služby dostupné pre firmy. Toto je zásadné pre produktivitu, inovácie a globálnu konkurencieschopnosť v procese dekarbonizácie európskej ekonomiky.
Skupina EIB je kľúčovým finančným partnerom pre energetickú transformáciu Európy. Jej cieľom je podporiť investície do zelenej energie v hodnote najmenej 1 bilión eur v tomto desaťročí, pričom v rokoch 2021 až 2024 už na zelené investície zabezpečila viac ako 560 miliárd eur. V roku 2024 vzrástol podiel zelených investícií na takmer 60 % celkového financovania.
Vlani EIB poskytla rekordné financovanie pre energetiku vo výške 31 miliárd eur, čo je dvojnásobok oproti roku 2021. V roku 2024 dosiahli investície len do samotných obnoviteľných zdrojov energie 12 miliárd eur, čo je trojnásobok oproti roku 2020. Investície do sietí a úložných kapacít vzrástli na rekordných 8,5 miliardy eur, čo je dvojnásobok oproti roku 2023. Do energetickej efektívnosti bolo investovaných 7,5 miliardy eur.
