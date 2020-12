Žilinský kraj bude hospodáriť s rozpočtom vyše 233 mil. eur

Žilina 21. decembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 233.577.384 eur. Na pondelkovom zasadnutí ho schválili poslanci Zastupiteľstva ŽSK.



Bežné výdavky predstavujú z celkového rozpočtu kraja 78,68 percent, kapitálové výdavky 12,01 percenta, výdavkové finančné operácie predstavujú 9,31 percenta. "Našou snahou bolo nastaviť priority tak, aby zostali zachované všetky služby a obyvatelia kraja nepocítili výpadky príjmov, prípadne len minimálne. Čo sa týka kapitálových výdavkov, budeme sa sústrediť predovšetkým na dokončenie rozpracovaných investícií z roku 2020 a prípravu nových investícií, či už projektovej dokumentácie alebo procesu verejného obstarávania. Verím, že ešte počas roka sa môže situácia zmeniť k lepšiemu," skonštatovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



V roku 2021 ŽSK predpokladá čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 28.057.615 eur. Najviac prostriedkov z kapitálových výdavkov bude investovaných do projektov financovaných z eurofondov, do oblastí dopravy a vzdelávania.



"Viac ako 8,4 milióna eur poputuje na rekonštrukcie mostov a ciest druhej a tretej triedy v každom regióne kraja. Opraví sa zhruba desať kilometrov ciest a 17 mostných objektov. K rozsiahlejším rekonštrukciám dôjde v Rosine, Dolnom Kubíne či Krásne nad Kysucou," priblížila hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. Ďalších 6,7 milióna eur je určených na financovanie projektov v oblasti dopravy z operačných programov IROP a INTERREG.



V oblasti zdravotníctva je vyčlenených viac ako pol milióna eur na stavebné úpravy a prístavbu pre zriadenie urgentného príjmu v Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Časť investícií by mala smerovať aj do školstva, kde je rozpočtovaných viac ako 3,2 milióna eur. Ďalších takmer 4,8 milióna eur je určených na financovanie modernizácie odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 až 2020.