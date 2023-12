Žilinský kraj bude hospodáriť s rozpočtom 252,16 milióna eur

Žilina 18. decembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 252,16 milióna eur. Na pondelkovom zasadnutí ho schválili poslanci Zastupiteľstva ŽSK.



Podľa riaditeľky ekonomického odboru Úradu ŽSK Kataríny Gazdíkovej sú bežné výdavky vo výške 219,8 milióna eur a kapitálové výdavky vo výške 23,23 milióna eur. "Najväčší objem z bežných výdavkov tvorí oblasť vzdelávania, kde je alokovaný objem 93,95 milióna eur. Z tohto objemu predstavujú najvyšší podiel výdavky na prenesený výkon v oblasti vzdelávania," uviedla.



V oblasti kapitálových výdavkov smeruje najväčší objem zo sumy 23,23 milióna eur do oblasti dopravy, a to vo výške 18,16 milióna eur. "Z tejto sumy sa 14 miliónov použije na dokončenie investícií, ktoré sa týkajú rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy a mostných objektov v kraji," priblížila Gazdíková.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová doplnila, že v rozpočte sú vyčlenené prostriedky aj na dokončenie tohtoročných projektov. "Najvýraznejšie sú Konzervatórium Žilina, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine a rehabilitácia v Námestove. Budeme sa pasovať aj s bežnými výdavkami. Platy zamestnancov vo verejných službách, sociálnych službách a v kultúre budú veľkou výzvou. Cenu elektrickej energie máme vysúťaženú lepšie ako minulý rok. Takže dúfame, že to bude trošku lepšie," podotkla.