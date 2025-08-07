< sekcia Ekonomika
Bývalý areál SOU drevárskeho v Turanoch je na predaj
Krajská samospráva sa pokúša nevyužívaný areál predať už niekoľko rokov.
Autor TASR
Turany 7. augusta (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa opäť snaží predať bývalý školský areál Stredného odborného učilišťa (SOU) drevárskeho v Turanoch. Ako vyplýva zo zverejnených podmienok na webovej stránke ŽSK, v aktuálnej obchodnej verejnej súťaži bola minimálna požadovaná suma v porovnaní s prechádzajúcimi súťažami znížená o 100.000 eur.
„Budova učilišťa pozostáva zo súboru navzájom prepojených objektov, a to internátnej časti, časti teoretickej výučby s administratívou, telocvične so spojovacou chodbou, kotolne a garáže,“ priblížil ŽSK predmet predaja.
Krajská samospráva sa pokúša nevyužívaný areál predať už niekoľko rokov. Po štyroch neúspešných súťažiach v rokoch 2023 - 2024 vlani rozšírila predmet predaja, čím sa celková rozloha pozemkov určených na predaj zvýšila z 9394 štvorcových metrov takmer na 14.000 štvorcových metrov. Pri minimálnej požadovanej sume 750.000 eur sa však ani pri troch opakovaných súťažiach nenašiel žiaden záujemca o kúpu.
Lehota na doručenie cenových ponúk v aktuálnej obchodnej verejnej súťaži uplynie 26. septembra. Minimálna požadovaná suma bola v porovnaní s predchádzajúcimi súťažami znížená zo 750.000 eur na 650.000 eur.
