Žilinský kraj žiada o alokovanie investícií do železníc

Žilina 6. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) požiadal listom Ministerstvo dopravy (MD) SR o alokovanie investícií do železničnej infraštruktúry v kraji. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej je dôvodom nárast problémov na železničnej infraštruktúre.



"Požiadavku sme zaslali v súvislosti so zabezpečením lepšej dopravnej obslužnosti v ŽSK," doplnila Lacová.



Na železničných tratiach v Žilinskom kraji došlo v posledných mesiacoch k viacerým mimoriadnym udalostiam. Vo Vrútkach sa uplynulý víkend oproti sebe stretli na jednej koľaji vlaky. Po zastavení ich od zrážky delilo 100 metrov. K stretu vlakov na jednej koľaji došlo aj v marci pri zastávke Brodno v Žiline. Dva osobné vlaky od zrážky delilo tiež zhruba 100 metrov.



V železničnej stanici v Žiline sa vykoľajil v marci vlak SuperCity Pendolino smerujúci z Prahy do Košíc. V januári došlo v meste k nehode osobného vlaku s bagrom, ktorý pri koľajniciach realizoval zemné práce. Koncom decembra 2022 sa tam vykoľajil aj nákladný vlak.



V Žiline a jej blízkom okolí už aktuálne modernizujú železničný uzol. Momentálne ide o najväčší železničný projekt na Slovensku.