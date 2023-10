ZSPS: Eurosmernica o energii z OZE prinesie zmeny aj v elektromobilite

Bratislava 23. októbra (TASR) - Novela smernice Európskej únie (EÚ) o energii z obnoviteľných zdrojov (OZE) prinesie zmeny nielen v cieľoch využívania obnoviteľnej energie, ale aj v elektromobilite. Upozornili na to zamestnávatelia združení v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).



Zväz pripomenul, že začiatkom októbra bola prijatá revidovaná smernica o energiách z obnoviteľných zdrojov, jednotlivé členské štáty EÚ budú mať na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva 18 mesiacov. Po novom si napríklad musia stanoviť cieľ, koľko elektrickej energie vyrobia obnoviteľnými zdrojmi umiestnenými na budovách alebo v ich tesnej blízkosti. Zároveň budú musieť zvýšiť aj podiel OZE na vykurovanie budov - do roku 2030 sa totiž očakáva až 49-percentný podiel OZE použitých práve na kúrenie.



Novinkou, ktorá smernica zavádza, je, že domácnosti budú môcť predať svoju prebytočnú energiu na trhu iným domácnostiam, či dokonca ju ponúknuť na otvorenom energetickom trhu. "Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa na túto výzvu v predstihu pripravoval v rámci projektu Zelenej dohody pre budovy. V tejto súvislosti sme pripravili konkrétne opatrenia na zvýšenie investícií spotrebiteľov v rezidenčnom sektore do obnoviteľnej energie a tiež zvýšenie spotreby vlastnej produkovanej energie v budovách," vysvetlil prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Ten považuje za kľúčové, aby sa skrátili povoľovacie konania pre nové projekty solárnej a veternej energie. "Aktívne spolupracujeme s partnermi v susednom Česku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku či Portugalsku. Podieľame sa na príprave energetických riešení pre budovy, ktoré integrujú opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti s lokálnou produkciou elektrickej energie, jej úložiskami, elektromobilitou a manažmentom flexibility, s cieľom dekarbonizovať jej zdroje pre energetické systémy," podčiarkol Kováčik.



Partneri projektu BungEES chcú podľa neho ponúknuť tieto systémy viac ako 10 miliónom klientov. Plánujú preto aj masívne preškolenie viac než 30.000 odborníkov, ktorí sa budú na projektovaní, realizácii, údržbe, testovaní a ďalšom rozvoji týchto systémov v jednotlivých krajinách podieľať. "Tieto aktivity sú realizované v rámci projektu REPowerE(d)U, ktorý si prepožičal názov z akčného plánu EÚ zameraného na akceleráciu náhrady zemného plynu v energetickom mixe budov," doplnil prezident ZSPS.



Dodal, že niektoré členské krajiny EÚ navyše pristúpili k zákazu budovania plynových prípojok do nových budov. Štúdia zo Spojených štátov amerických totiž preukázala, že využívanie zemného plynu na varenie je škodlivé pre ľudské zdravie.