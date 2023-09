ZSPS: Podiel investícií do nástrojov v stavebníctve je nedostatočný

Bratislava 13. septembra (TASR) - Podiel investícií a zapájania inovatívnych nástrojov do procesu výstavby je podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) dlhodobo nedostatočný. Prejavuje sa to v podobe nižšej produktivity práce v stavebníctve, ako aj klesajúcej konkurencieschopnosti slovenských stavebných podnikov. Regionálny workshop Národnej kvalifikačnej platformy k vývoju vzdelávania v stavebnom sektore do roku 2035 bol venovaný práve tomu, ako výzvy digitalizácie úspešne zvládnuť, informoval v stredu ZSPS.



Na workshope, ktorý sa konal na Strednej odbornej škole remesiel a služieb v Poprade, spolu diskutovali riaditelia škôl, pedagógovia, odborníci z praxe na tému technologického pokroku a a s nimi súvisiacimi zmenami na pracovnom trhu, ktoré by mal reflektovať aj vzdelávací systém.



"Pri takých rýchlych zmenách, ku ktorým v stavebníctve dochádza, nie je možné stavať kvalifikovanú pracovnú silu na vzdelávacom systéme, v ktorom nie sú zabezpečené pre výučbu požadované nové technológie, motivovaní a kvalifikovaní odborní pedagógovia, nové digitálne metódy vzdelávania či absencia dát o kvalite a potrebách vzdelávania či uplatniteľnosti absolventov," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Zväz podľa neho aktívne podporuje spoluprácu medzi strednými školami a zamestnávateľmi v stavebníctve, s cieľom zabezpečiť dostatok kvalifikovaných pracovníkov pre potreby digitálnej doby. "Automatizácia, robotizácia, 3D tlač, zapájanie umelej inteligencie do procesu výstavby či prefabrikácia a stavebná výroba mimo staveniska patria už dnes v zahraničí medzi úplne bežné nástroje, ktoré v stavebníctve nachádzajú svoje uplatnenie a zásadne zvyšujú jeho produktivitu," uviedol Kováčik.



Dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve podľa Kováčika zároveň stúpa. "Dnes hovoríme o viac ako 4000 voľných pracovných pozíciách, pričom podľa našich prieskumov môže už do dvoch rokoch na Slovensku v sektore chýbať až viac ako 20.000 pracovníkov," dodal.



V súčasných podmienkach podľa ZSPS stredné školy nie sú schopné samostatne implementovať nové požiadavky do výučby. "V dnešnej dobe, keď kvalita vzdelania hrá kľúčovú úlohu vo formovaní budúcnosti, je dôležité hľadať a podporovať vzdelávacie inštitúcie, ktoré stoja na čele inovácií a úspechov a ktoré majú predpoklady stať sa špičkovými strednými školami," uzavrel Kováčik.