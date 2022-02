Kováčik: Plán stavebného sektora sa týka prípravy budúcich pracovníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 2. februára (TASR) – Popri nosných témach, ako sú nový stavebný zákon, zdražovanie stavebných materiálov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily či potreba dočerpať eurofondy, musí sektor stavebníctva venovať pozornosť aj príprave budúcej kvalifikovanej pracovnej sily. Upozornil na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik a vyzdvihol, že stavebný sektor má akčný plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030.ZSPS pôsobí ako profesijná organizácia v rámci Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktorá prepája trh práce a vzdelávací systém pre prípravu kvalifikovanej pracovnej sily v segmente.skonštatoval Kováčik s tým, že v nadväznosti na zistenia stratégia definuje súbor opatrení a aktivít, ktoré zabezpečia, že sektor bude disponovať kvalifikovanou pracovnou silou aj v roku 2030.Ciele a opatrenia nastavené v sektorovej stratégii majú podľa Kováčikových slov dlhodobý pozitívny vplyv, na ich zadefinovaní spolupracovali odborníci, členovia sektorovej rady, zástupcovia reprezentatívnych zamestnávateľov, stredných a vysokých škôl, experti z prostredia stavebníctva.Plán hovorí o potrebe aktualizácie obsahu učebných a študijných odborov na stredných školách a študijných programov na vysokých školách o konkrétne inovačné prvky, ktoré sektorová rada zadefinovala.tlmočil Kováčik.Okrem toho akčný plán vymedzuje kroky pre návrh legislatívnej úpravy v oblasti finančnej motivácie a daňových úľav pre zamestnávateľov vstupujúcich do vzdelávacieho procesu.potvrdil Kováčik.Realizátorom národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, uskutočňovaného pod gesciou ministerstva práce, je výskumno-štatistická spoločnosť Trexima Bratislava. Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.