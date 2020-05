ZSPS: Väčšina investícií do stavebníctva sa vráti do štátnej kasy

Bratislava 30. mája (TASR) - Z každých 10 miliónov eur vložených do stavebných investícií sú daňové a ostatné prínosy do verejného rozpočtu v rozmedzí od šiestich do ôsmich miliónov eur, čo je viac ako polovica investície, vyčíslil to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Ako uviedol pre TASR, v období recesie pôsobia stavebné investície pozitívne svojim multiplikačným efektom aj na zamestnanosť, koeficient multiplikácie sa pohybuje medzi 3 – 3,5. To znamená, že pri investovaní jedného milióna eur do výstavby sa generuje potreba 3,5 milióna eur v nadväzujúcom priemysle, projekcii, službách a ostatných súvisiacich činnostiach.



Ako dodal Kováčik, stavebníctvo nebolo v dobrej kondícii ani pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu v marci tohto roka. „Súkromné investície úzko súvisia s vývojom ekonomiky a s investičnými náladami, v prípade neistoty stabilného vývoja súkromní investori škrtajú stavebné investície ako prvé,“ podotkol Kováčik. Zväz preto apeluje na vládu, aby stavebnému sektoru pomohla zvýšením objemu verejných stavebných investícií.



Najmenej pripravených zasiahla pandémia hlavne slovenských stavbárov orientovaných na inžinierske stavby. „Kombinácia prepadu inžinierskeho stavebníctva v roku 2019 a nejasnej perspektívy na stavebnom trhu zapríčinili, že stavebné spoločnosti v segmente inžinierskeho stavebníctva začali ešte pred príchodom pandémie aktivovať krízové scenáre smerujúce aj k znižovaniu kapacít na Slovensko,“ podotkol Kováčik.



Následky koronakrízy pociťuje aj samotný zväz, eviduje totiž medziročný 30-percentný výpadok členských príjmov viazaný na ekonomické výsledky členských firiem. „Dôsledok koronakrízy v oblasti súkromných stavieb dopadne na stavebníctvo s oneskorením zhruba o jeden až 1,5 roka, a to predovšetkým v pozemnom stavebníctve, keď sa naplno prejaví pozastavenie či odsun prípravy nových investícií u súkromných investorov. Kvalifikované prieskumy hovoria o reálnom prepade v desiatkach percent,“ upozornil Kováčik.