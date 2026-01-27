< sekcia Ekonomika
Stavbári: Verejné obstarávanie by malo byť nástrojom rozvoja
Zamestnávatelia združení v ZSPS rokovali o aktuálnych výzvach verejného obstarávania a špecifikách stavebného sektora v kontexte pripravovaných zmien na európskej úrovni so zástupcami EK.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Bez funkčného, moderného a predvídateľného systému verejného obstarávania nebude možné zabezpečiť udržateľný rozvoj infraštruktúry ani efektívne využívanie verejných zdrojov v nasledujúcich rokoch. Upozornil na to v utorok Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) po rokovaní so zástupcami Európskej komisie (EK) a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Našou ambíciou je, aby verejné obstarávanie bolo nástrojom rozvoja, nie brzdou investícií. ZSPS bude aj naďalej aktívne vstupovať do tejto diskusie na národnej aj európskej úrovni,“ povedal prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Zamestnávatelia združení v ZSPS rokovali o aktuálnych výzvach verejného obstarávania a špecifikách stavebného sektora v kontexte pripravovaných zmien na európskej úrovni so zástupcami EK - Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky a ÚVO. Téma verejného obstarávania podľa ZSPS nadobúda osobitný význam v období, keď slovenské stavebníctvo čelí kombinácii rastúcich nákladov, tlaku na verejné rozpočty a potrebe urýchliť prípravu strategických verejných investícií.
Zväz poznamenal, že skúsenosti stavebného sektora poukazujú na systémové výzvy platné pre celý proces verejného obstarávania vrátane konfliktu záujmov, uplatňovania kritérií MEAT (najlepší pomer ceny a kvality), účasti subjektov z tretích krajín či fungovania revíznych mechanizmov. „Verejné obstarávanie má zásadný vplyv na kvalitu verejných investícií aj na stabilitu celého hospodárstva. Preto ho nevnímame úzko sektorovo, ale ako systémovú tému, kde skúsenosti zo stavebníctva môžu prispieť k zlepšeniu pravidiel pre všetkých,“ uviedol prezident ZSPS.
V Európskej federácii stavebného priemyslu (FIEC) sa zväz podieľa na príprave spoločných európskych stanovísk a dialógu o budúcom nastavení pravidiel verejného obstarávania v Európskej únii. „Naše skúsenosti z praxe jednoznačne ukazujú, že systém potrebuje viac predvídateľnosti, menej administratívnej záťaže a dôraz na kvalitu, nielen na najnižšiu cenu,“ priblížil Kováčik. ZSPS chce podľa neho prispieť k takému nastaveniu pravidiel verejného obstarávania, ktoré vytvorí stabilné a predvídateľné prostredie pre realizáciu verejných investícií a podporí kvalitu, inovácie a dlhodobú hodnotu projektov.
