P. Kováčik: Voľné živnosti v stavebníctve sú problémom

Bratislava 8. októbra (TASR) – Existencia voľných živností v stavebníctve má vážny dosah na bezpečnosť a kvalitu stavieb na Slovensku. Upozornil na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Na Slovensku tak často vykonávajú stavebné práce nekvalifikované osoby, tie sú v niektorých prípadoch spoluzodpovedné aj za známe kolapsy stavieb.



Ako uviedol pre TASR, v súčasnosti môže napríklad uskutočňovanie stavieb vykonávať samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo právnická osoba bez akejkoľvek požiadavky na vzdelanie a prax. "To je v súčasných podmienkach nárokov na kvalitu a bezpečnosť neakceptovateľné," zdôraznil Kováčik. Existencia ostatných voľných živností v stavebníctve má podľa neho za následok, že voľné živnosti stavebného zamerania má zapísané viac ako 270.000 živnostníkov, väčšina z nich však nemá ani základnú kvalifikáciu.



Podľa Kováčika je potrebné, aby každá živnosť v segmente stavebníctva bola podmienená primeranými požiadavkami na odbornosť a prax. Ľahšie by sa tak vyhovelo zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť výstavby a problémy by sa nevyskytovali ani pri práci s novými náročnými technológiami. "Na uvedenom sa jednomyseľne zhodla aj Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktorá združuje reprezentatívnych odborníkov zo stavebnej praxe a vzdelávania na Slovensku," podotkol tiež Kováčik.



"Aj pre organizovanie zdanlivo jednoduchých stavebných prác, ako sú napríklad výkopové práce, je potrebné ovládať aspoň zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), zvládať nepredvídateľné situácie, a to nehovoriac o čítaní technických výkresov a práce s digitálnymi technológiami," doplnil Kováčik.



Ako dodal, sektorová rada sa rozhodla osloviť ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) s požiadavkou o úpravu zákona o živnostenskom podnikaní a šéfa rezortu dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) s požiadavkou o zapracovaní tejto úpravy do pripravovaného návrhu zákona o výstavbe.



"Apelujem na predstaviteľov vlády SR, aby pri kreovaní univerzálnej voľnej živnosti vzali do úvahy aj tieto odborné odporúčania a podmienili vykonávanie prác v stavebníctve primeranou kvalifikáciou," uzavrel Kováčik.