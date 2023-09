ZSPS:Pri rozvoji železníc treba využiť aj možnosti súkromného kapitálu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Pri rozvoji železníc na Slovensku a v Česku treba využiť aj možnosti súkromného kapitálu. Pri rastúcej inflácii totiž eurofondy a štátny rozpočet už stačiť nebudú. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) na to poukázal v novej odbornej publikácii Využitie PPP v železničnej infraštruktúre, ktorú pripravili spolu s českými partnermi Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry, Správou železníc a európskymi odborníkmi. Informovalo o tom tlačové oddelenie ZSPS.



"Práve železnice totiž budú v nasledujúcom období zohrávať kľúčovú úlohu pre konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a pri prechode na bezemisnú a udržateľnú dopravu. Moderná železnica bude nielen formovať dopravné trendy, ale otvorí aj potenciál prekresliť demografickú a hospodársku mapu celej strednej Európy," vysvetlil prezident ZSPS Pavol Kováčik.



ZSPS poukázal na to, že roky zanedbávaná výstavba a údržba dopravnej infraštruktúry na Slovensku si v najbližších rokoch vyžiada rýchly reštart stavebných aktivít v celej krajine. K tomu budú potrebné rozsiahle personálne, materiálové, technologické i finančné zdroje a ich profesionálna organizácia a koordinácia. "Bez potrebných zmien v legislatíve, investícií do technológií, materiálu či kvalifikovanej pracovnej sily to však nepôjde," vysvetľuje ZSPS.



Ako doplnil Kováčik, v súčasnosti sa vytvára nová podoba modernej železnice na ďalších 100 rokov. Práve železnice budú v budúcnosti zabezpečovať podstatnú časť dopravy, skracovať čas cestovania do práce či do a zo zahraničia. "Rýchlosť, akou budú nové projekty pripravené, zrealizované a sprevádzkované bude rozhodujúca pre finančnú podporu z Európy," dodáva.



ZSPS ako príklad uvádza susedné Poľsko a pobaltské krajiny, ktoré pripravujú stovky kilometrov nových vysokorýchlostných tratí. "Avšak im sa na rozdiel od Slovenska a Česka už v minulosti podarilo zefektívniť povoľovacie a majetkovo-právne procesy i legislatívu, vďaka čomu sa príprava ich dopravných stavieb niekoľkonásobne zrýchlila," priblížil Kováčik s tým, že práve takýmto príkladom by sa malo inšpirovať aj Slovensko.