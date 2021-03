ŽSR: Budovu železničnej stanice v Detve zatiaľ rekonštruovať nebudú

Detva 2. marca (TASR) – Zatiaľ nie je známe, kedy a či vôbec sa budova železničnej stanice v Detve dočká obnovy. „Tento rok je v oblasti dotácie na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opäť veľmi nepriaznivý,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Ako dodala, rozpočet verejnej správy stanovil pre železnice dotáciu na tento rok vo výške 241.600 eur. „Je to o 118.258 eur menej ako je požiadavka ŽSR, ktorá odzrkadľuje skutočnú potrebu v súvislosti so stavom železničnej infraštruktúry,“ spomenula s tým, že rokovaniami s ministerstvami dopravy a aj financií sa môžu dotácie zvýšiť. „Napriek tomu bude cieľom železníc udržanie bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej prevádzky. K tomu je treba s ministerstvom dopravy hľadať finančné zdroje nielen na bežnú údržbu, ale aj riešiť odloženú údržbu z predchádzajúcich rokov,“ zhrnula a doplnila, že z tohto dôvodu nebude možné v tomto roku rekonštruovať železničné stanice na Slovensku.



Železnice Slovenskej republiky sú správcom infraštruktúry, na ktorej si dopravcovia objednávajú výkon na trati. Predaj cestovných lístkov zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), v súčasnosti je však táto služba v Detve zastavená. „Do decembra 2020 sme mali zmluvu s predajcom, ktorý predával cestovné doklady. Chceli sme zabezpečiť predaj aj na ďalšie obdobie, nikto sa však neprihlásil,“ vysvetlil pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že spoločnosť ruší pokladnice pri zastávkach vlakov v prípade, že sú nízke tržby, málo predaných dokladov, či vysoké náklady na konkrétny tarifný bod.



ZSSK v roku 2019 z detvianskej stanice prepravila 51.066 osôb, čo je priemere 140 ľudí denne. Zo všetkých cestujúcich si 29.154 cestujúcich kúpilo cestovný lístok priamo v Detve, v priemere je to 80 ľudí denne. Pre porovnanie, vlani cestovalo z Detvy 32.340 osôb, v priemere je 88 denne. Z nich si 19.251 cestujúcich kúpilo cestovný lístok v Detve, čo je v priemere 53 osôb denne.



Najbližšie zastávky na predaj cestovných dokladov, ktoré zabezpečuje ZSSK v okolí Detvy, sú vo Zvolene a v Lučenci.