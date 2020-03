ŽSR chcú zlepšiť dopravu v Trebišove za za viac ako 11 miliónov eur

Bratislava 8. marca (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) hľadajú firmu na výstavbu terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov za 11,09 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



TIOP Trebišov by mal umožniť cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi osobnou individuálnou a hromadnou dopravou. Výstavba sa má uskutočniť na mieste aktuálnej železničnej a autobusovej stanice Trebišov.



"Vo všeobecnosti ide o rekonštrukciu, úpravu a stavebno-technickú prestavbu časti súčasnej železničnej stanice (ŽST) Trebišov a autobusovej stanice (AS) Trebišov. V rámci terminálu príde k prepojeniu ekvivalentných druhov dopravy (automobilová, cyklistická a podobne) s nosnou železničnou dopravou," konštatuje sa v oznámení.



Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena. Zákazka pritom bude spolufinancovaná z eurofondov, konkrétne sa to týka operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 – 2020. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 17. apríla 2020.