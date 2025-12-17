< sekcia Ekonomika
ŽSR dokončili modernizáciu železničného úseku Váh - Varín - Strečno
Na zastávke Varín vznikli dve nové nástupištia, nový podchod, pribudli prístrešky, mobiliár, orientačný a audiovizuálny informačný systém, ale aj nové osvetlenie.
Autor TASR,aktualizované
Varín 17. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dokončili modernizáciu železničného úseku Váh - Varín - Strečno, ktorá bola súčasťou stavby uzla Žiliny. Projekt v hodnote takmer 90 miliónov eur bol financovaný z európskych zdrojov s podporou nástroja na prepájanie Európy (CEF). Počas stredajšej tlačovej konferencie vo Varíne o tom informovala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková spolu s generálnym riaditeľom ŽSR Miroslavom Garajom a zástupcami zhotoviteľa.
Zmodernizovaný železničný úsek má zvýšiť technickú úroveň, bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v danom území. „Tento projekt predstavuje dôležitý východiskový bod pre prípravu nadväzujúcich rozvojových investícií, ktoré budú ďalej zvyšovať kvalitu dopravnej infraštruktúry, podporovať udržateľnú mobilitu a prispejú k dlhodobému rozvoju územia,“ uviedla Žiláková.
Počas 42 mesiacov výstavby sa kompletne zmodernizovali hlavné traťové koľaje, ktoré zahŕňali nový železničný zvršok a spodok, trakčné vedenie, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, nové podchody, cestný nadjazd a nový most ponad riečny koridor a protihlukové steny.
Modernizácia zahŕňala aj obnovu železničného zvršku v traťovom úseku medzi Váhom a Varínom, kde boli obe hlavné koľaje upravené na navrhovanú rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu (km/h). „Vzhľadom na zložité smerové pomery trate nebolo možné v celom úseku, konkrétne v časti úseku Strečno - Varín, dosiahnuť rýchlosť 160 km/h. Časť trate je preto prevádzkovaná s maximálnou rýchlosťou 110 km/h. Napriek tomu modernizácia priniesla výrazné zlepšenie technických parametrov trate aj prevádzkovej spoľahlivosti,“ spresnil generálny riaditeľ ŽSR.
Na zastávke Varín vznikli dve nové nástupištia, nový podchod, pribudli prístrešky, mobiliár, orientačný a audiovizuálny informačný systém, ale aj nové osvetlenie. Súčasťou prác bola aj výstavba podchodu pre cyklistov v obci Varín, rekonštrukcia železničného mosta ponad rieku Varínka a vybudovanie nových technologických objektov pre moderné zabezpečovacie zariadenia.
Zmodernizovaný železničný úsek má zvýšiť technickú úroveň, bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v danom území. „Tento projekt predstavuje dôležitý východiskový bod pre prípravu nadväzujúcich rozvojových investícií, ktoré budú ďalej zvyšovať kvalitu dopravnej infraštruktúry, podporovať udržateľnú mobilitu a prispejú k dlhodobému rozvoju územia,“ uviedla Žiláková.
Počas 42 mesiacov výstavby sa kompletne zmodernizovali hlavné traťové koľaje, ktoré zahŕňali nový železničný zvršok a spodok, trakčné vedenie, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, nové podchody, cestný nadjazd a nový most ponad riečny koridor a protihlukové steny.
Modernizácia zahŕňala aj obnovu železničného zvršku v traťovom úseku medzi Váhom a Varínom, kde boli obe hlavné koľaje upravené na navrhovanú rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu (km/h). „Vzhľadom na zložité smerové pomery trate nebolo možné v celom úseku, konkrétne v časti úseku Strečno - Varín, dosiahnuť rýchlosť 160 km/h. Časť trate je preto prevádzkovaná s maximálnou rýchlosťou 110 km/h. Napriek tomu modernizácia priniesla výrazné zlepšenie technických parametrov trate aj prevádzkovej spoľahlivosti,“ spresnil generálny riaditeľ ŽSR.
Na zastávke Varín vznikli dve nové nástupištia, nový podchod, pribudli prístrešky, mobiliár, orientačný a audiovizuálny informačný systém, ale aj nové osvetlenie. Súčasťou prác bola aj výstavba podchodu pre cyklistov v obci Varín, rekonštrukcia železničného mosta ponad rieku Varínka a vybudovanie nových technologických objektov pre moderné zabezpečovacie zariadenia.