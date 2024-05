ŽSR idú predať košickú železničnú nemocnicu Pente Hospitals

Košice 27. mája (TASR) - Košickú Železničnú nemocnicu s poliklinikou by mala od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) odkúpiť sieť nemocníc Penta Hospitals za 11,3 milióna eur bez DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Penta Hospitals, do ktorej siete železničná nemocnica patrí, uspela v súťaži na odkúpenie jej areálu. Železnice ho ponúkali na predaj ako nepotrebný majetok. Uzavretie predaja podľa predbežnej zmluvy medzi ŽSR a spoločnosťou SI Real zo skupiny Penta Hospitals ešte musí odobriť vláda.



Prevádzka nemocničného zariadenia v objekte by tak aj naďalej mala byť zachovaná. "Sieť Penta Hospitals Slovensko sa uchádza o kúpu nehnuteľného majetku Železničnej nemocnice v Košiciach s cieľom zabezpečenia jej ďalšej dlhodobej prevádzky. Ako úspešný uchádzač v súťaži sme podpísali zmluvu o budúcej zmluve s predávajúcimi Železnicami Slovenskej republiky," uviedol pre TASR hovorca siete nemocníc Tomáš Kráľ.



Železnice sa snažili areál neúspešne predať od roku 2021, kedy bola vyvolávacia cena v ponukovom konaní formou elektronickej aukcie až 13,3 milióna eur. V minulom roku sa cena pre nezáujem znížila na zhruba desať miliónov eur, napokon stúpla na zmluvných 11.321.000 eur bez DPH.



Súčasťou areálu medzi ulicami Masarykova, Svätoplukova a Kmeťova sú okrem hlavnej budovy aj ďalšie stavby, ako kompresorová stanica, vodojem, redukčná stanica či garáže. Celkovo ide o stavby s podlahovou plochou viac ako 14.000 štvorcových metrov a o pozemky s rozlohou zhruba 10.500 štvorcových metrov.



Zdravotnú starostlivosť v objekte poskytujú na siedmich oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Vedenie a zamestnanci nemocnice v auguste 2022 vyjadrili obavy zo zániku tohto zdravotníckeho zariadenia v dôsledku predaja budovy prípadnému developerovi. Nájomnú zmluvu železnice následne predĺžili do konca roka 2025 s opciou do konca ďalšieho roka.



UPOZORNENIE: TASR požiadala o vyjadrenie ŽSR.