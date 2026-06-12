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ŽSR majú zrušiť vyhodnotenie ponúk na obnovu úseku na Spiši
c Postup ŽSR podľa úradu mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
Autor TASR
Bratislava/Vydrník/Markušovce 12. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú v súťaži na modernizáciu traťového úseku Vydrník - Markušovce odstrániť protiprávny stav a zrušiť rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia ponúk z 30. apríla. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) to podľa rozhodnutia na svojom webe nariadil ŽSR na základe jednej časti námietok proti vyhodnoteniu ponúk, ďalšie dve časti zamietol.
Železnice zároveň majú navrhovateľovi a ďalšiemu neúspešnému uchádzačovi opäť oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade s princípom transparentnosti vo vzťahu k podmienkam účasti z hľadiska technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Postup ŽSR podľa úradu mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Ak by oboznámili neúspešných uchádzačov so širšími informáciami o skúmaní splnenia podmienok účasti úspešného uchádzača, mohli iným spôsobom zvážiť možnosť uplatnenia revíznych postupov, alebo ich ani neuplatniť. ÚVO zároveň informoval, že začal konanie na základe nových námietok v súťaži proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov kontrolovaným (ŽSR).
Predtým ŽSR po opakovanom vyhodnotení ponúk 30. apríla potvrdili ako úspešného uchádzača znovu Združenie Markušovce, v ktorom sú spoločnosti Tempra, Doprastav a Váhostav. V konkurencii troch uchádzačov predložili najnižšiu cenu viac ako 476 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ŽSR informovali o vyhodnotení ponúk v informačnom systéme pre verejné obstarávanie Josephine.
Druhú najnižšiu ponuku v tendri navrhlo Združenie Vydrník - Markušovce na čele so spoločnosťou Subterra, a to skoro 477 miliónov eur bez DPH. V tomto združení sú aj spoločnosti Eurovia CZ, Eurovia Železniční stavby, Strabag, OHLA ŽS, AŽD Praha a Elektrizace železnic Praha. Tretiu ponuku v poradí za takmer 518 miliónov eur bez DPH predložilo Združenie TSS-HT Železnica Poprad so spoločnosťami TSS Grade a Hochtief SK. Uchádzači predkladali ponuky do 9. decembra 2025.
ŽSR vyhlásili súťaž na modernizáciu úseku Vydrník - Markušovce v januári 2025. Pôvodná predpokladaná hodnota prác bola 631,5 milióna eur bez DPH, pričom najnižšia predložená cena je nižšia o vyše 155 miliónov eur bez DPH alebo o 24,6 %. Stavebné práce podľa podmienok tendra boli plánované na 1598 dní, necelých 4,5 roka. Financovanie by malo byť plne alebo čiastočne zo zdrojov EÚ. Zmluvu o dielo s vybraným zhotoviteľom plánujú ŽSR podpísať, až keď budú mať prisľúbené finančné krytie.
Železnice zároveň majú navrhovateľovi a ďalšiemu neúspešnému uchádzačovi opäť oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade s princípom transparentnosti vo vzťahu k podmienkam účasti z hľadiska technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Postup ŽSR podľa úradu mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Ak by oboznámili neúspešných uchádzačov so širšími informáciami o skúmaní splnenia podmienok účasti úspešného uchádzača, mohli iným spôsobom zvážiť možnosť uplatnenia revíznych postupov, alebo ich ani neuplatniť. ÚVO zároveň informoval, že začal konanie na základe nových námietok v súťaži proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov kontrolovaným (ŽSR).
Predtým ŽSR po opakovanom vyhodnotení ponúk 30. apríla potvrdili ako úspešného uchádzača znovu Združenie Markušovce, v ktorom sú spoločnosti Tempra, Doprastav a Váhostav. V konkurencii troch uchádzačov predložili najnižšiu cenu viac ako 476 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ŽSR informovali o vyhodnotení ponúk v informačnom systéme pre verejné obstarávanie Josephine.
Druhú najnižšiu ponuku v tendri navrhlo Združenie Vydrník - Markušovce na čele so spoločnosťou Subterra, a to skoro 477 miliónov eur bez DPH. V tomto združení sú aj spoločnosti Eurovia CZ, Eurovia Železniční stavby, Strabag, OHLA ŽS, AŽD Praha a Elektrizace železnic Praha. Tretiu ponuku v poradí za takmer 518 miliónov eur bez DPH predložilo Združenie TSS-HT Železnica Poprad so spoločnosťami TSS Grade a Hochtief SK. Uchádzači predkladali ponuky do 9. decembra 2025.
ŽSR vyhlásili súťaž na modernizáciu úseku Vydrník - Markušovce v januári 2025. Pôvodná predpokladaná hodnota prác bola 631,5 milióna eur bez DPH, pričom najnižšia predložená cena je nižšia o vyše 155 miliónov eur bez DPH alebo o 24,6 %. Stavebné práce podľa podmienok tendra boli plánované na 1598 dní, necelých 4,5 roka. Financovanie by malo byť plne alebo čiastočne zo zdrojov EÚ. Zmluvu o dielo s vybraným zhotoviteľom plánujú ŽSR podpísať, až keď budú mať prisľúbené finančné krytie.