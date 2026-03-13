< sekcia Ekonomika
Železnice SR naďalej plánujú postaviť zastávku na sídlisku v Handlovej
Prípravu a zabezpečenie výstavby zastávky do konca júla 2015 dostal za úlohu ešte v roku 2013 na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vtedajší minister dopravy Ján Počiatek (Smer-SD).
Handlová 13. marca (TASR) - Železnice SR (ŽSR) naďalej plánujú postaviť železničnú zastávku na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej. Na stavbu je vydané platné stavebné povolenie, k jej realizácii chce spoločnosť pristúpiť po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa a zabezpečení potrebného finančného krytia vo svojom investičnom pláne. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Spomenula, že na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom ŽSR, výstavba novej železničnej zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry, ktoré nadobudlo právoplatnosť v novembri 2020 s dobou platnosti na tri roky. V čase platnosti územného rozhodnutia bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu, ktoré nadobudlo právoplatnosť v júli 2023, pričom platnosť stavebného povolenia následne predĺžili, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v júli 2025.
„V súčasnosti sa rokuje so Stredoslovenskou distribučnou o zmluve na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy a povolenia na časť stavby - prípojka vysokého napätia,“ priblížila ďalej Lániková.
ŽSR podľa nej plánujú po uzatvorení zmluvy na pripojenie zariadenia so Stredoslovenskou distribučnou a zabezpečenia povolenia na VN prípojku realizáciu predmetnej stavby. „K realizácii bude možné pristúpiť po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a zabezpečení potrebného finančného krytia v Investičnom pláne ŽSR,“ dodala.
