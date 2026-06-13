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ŽSR obstarávajú dodávku trakčnej elektriny za vyše 80 miliónov eur
Podľa ŽSR ide o nakúpené pásmo elektriny rovnomerne rozdelené do všetkých príslušných mesiacov a všetkých príslušných štvrťhodín v kalendárnom roku.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejnú súťaž na združenú dodávku trakčnej elektriny do svojich odberných miest v roku 2027 za predpokladanú cenu zhruba 80,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Lehotu na predkladanie ponúk určili do 9. júla, vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb bude súčasťou poplatku uchádzača za nákup elektrickej energie za megawatthodinu (MWh), ktorý je jediným kritériom vyhodnotenia ponúk, respektíve celkovej ceny za dodanie elektriny.
„Predmetom zákazky je ďalej záväzok uzatvoriť s obstarávateľom zmluvu o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, a to vo vzťahu k elektrine vyrobenej železničnými hnacími koľajovými vozidlami pomocou elektrodynamickej rekuperačnej brzdy, ktorá nebola v čase jej výroby spotrebovaná, v predpokladanom množstve neprevyšujúcom 8000 MWh elektriny za obdobie platnosti zmluvy o dodávke prebytkov elektriny,“ oznámili ŽSR.
Pre nákup základného ročného pásma 24 MW (elektrina v celkovom objeme 210.240 MWh) sa bude uplatňovať priemerná referenčná cena navýšená o poplatok uchádzača za nákup elektrickej energie, čo je kritérium na vyhodnotenie ponúk. Podľa ŽSR ide o nakúpené pásmo elektriny rovnomerne rozdelené do všetkých príslušných mesiacov a všetkých príslušných štvrťhodín v kalendárnom roku.
Zostávajúcu časť elektriny dodanej do odberných miest ŽSR uchádzač zabezpečí formou nákupu na SPOT - za ceny na krátkodobom trhu organizovanom spoločnosťou OKTE. Tá má povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v SR a podlieha regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
K celkovej cene elektriny dodanej do odberných miest obstarávateľa budú pripočítané cena za distribučné služby a ostatné tarify, cena za prevádzku systému, ako aj poplatok za odvod do Národného jadrového fondu, daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň. Tie uchádzač nezapočíta do poplatku za nákup elektrickej energie.
Prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb bude súčasťou poplatku uchádzača za nákup elektrickej energie za megawatthodinu (MWh), ktorý je jediným kritériom vyhodnotenia ponúk, respektíve celkovej ceny za dodanie elektriny.
„Predmetom zákazky je ďalej záväzok uzatvoriť s obstarávateľom zmluvu o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, a to vo vzťahu k elektrine vyrobenej železničnými hnacími koľajovými vozidlami pomocou elektrodynamickej rekuperačnej brzdy, ktorá nebola v čase jej výroby spotrebovaná, v predpokladanom množstve neprevyšujúcom 8000 MWh elektriny za obdobie platnosti zmluvy o dodávke prebytkov elektriny,“ oznámili ŽSR.
Pre nákup základného ročného pásma 24 MW (elektrina v celkovom objeme 210.240 MWh) sa bude uplatňovať priemerná referenčná cena navýšená o poplatok uchádzača za nákup elektrickej energie, čo je kritérium na vyhodnotenie ponúk. Podľa ŽSR ide o nakúpené pásmo elektriny rovnomerne rozdelené do všetkých príslušných mesiacov a všetkých príslušných štvrťhodín v kalendárnom roku.
Zostávajúcu časť elektriny dodanej do odberných miest ŽSR uchádzač zabezpečí formou nákupu na SPOT - za ceny na krátkodobom trhu organizovanom spoločnosťou OKTE. Tá má povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v SR a podlieha regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
K celkovej cene elektriny dodanej do odberných miest obstarávateľa budú pripočítané cena za distribučné služby a ostatné tarify, cena za prevádzku systému, ako aj poplatok za odvod do Národného jadrového fondu, daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň. Tie uchádzač nezapočíta do poplatku za nákup elektrickej energie.