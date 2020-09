ŽSR podpísali zmluvu na modernizáciu trate pri Devínskej Novej Vsi

Bratislava 9. septembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v stredu uzavreli zmluvu na modernizáciu železničnej trate medzi Devínskou Novou Vsou a slovensko-českou štátnou hranicou. Zmluvu vo výške takmer 275 miliónov eur podpísali s taliansko-slovenským združením stavebných firiem ICM S. p. A., Vicenza, ktorá je vedúci člen, a Váhostav - SK. Na podpise zmluvy sa zúčastnil aj minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Projekt zahŕňa modernizáciu dvoch traťových úsekov a implementáciu európskeho systému riadenia jazdy vlakov (ERTMS) na úseku železničnej trate Bratislava – Kúty – štátna hranica Slovenska a Česka, priblížilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.



Stavebné práce pri modernizácii trate sú podľa ŽSR plánované na viac ako tri roky, investícia bude financovaná z prostriedkov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF). Modernizácia sa realizuje cez žltý FIDIC "naprojektuj a postav". Stavebné práce na úseku Malacky – Kúty, ktoré nie sú súčasťou aktuálne podpísanej zmluvy o dielo, sú tiež podľa rezortu dopravy plánované na financovanie z nových európskych zdrojov.



"Železničná doprava bola u nás dlhodobo podfinancovaným sektorom. Vďaka možnosti zaplatiť modernizáciu železníc z európskych peňazí, ktoré môžeme získať v najbližších rokoch na zelené projekty, sa to, dúfam, zmení. Na Slovensku je mnoho tratí, ktoré potrebujú nutne modernizáciu," vyhlásil po podpise zmluvy Doležal.



Nasledovať budú podľa neho ďalšie projekty, napríklad železničný uzol Žilina, úseky na Liptove či pod Tatrami. Minister zároveň vo videu na sociálnej sieti upozornil, že súťaž trvala 3,5 roka. "Toto je nemysliteľné, aby sa nám niekedy v budúcnosti opakovalo," zdôraznil.



Generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila poznamenal, že je v prioritnom záujme ŽSR, začať čo najskôr s implementáciou projektu. "Tento projekt je fázovaný a bude hradený aj z budúceho programového obdobia, keďže agentúrou INEA (Innovation and Networks Executive Agency) bola odsúhlasená etapizácia projektu na viacročné obdobie, teda rozdelenie projektu na fázy," skonštatoval Havrila.



Železnice tiež poukázali na to, že zákazka je súčasťou globálneho projektu prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez Bratislavu. Špecifickým cieľom projektu je napojenie modernej bezpečnej železničnej infraštruktúry SR na európsku dopravnú sieť. Tým by sa mala zabezpečiť prepojiteľnosť európskych regiónov modernou a kvalitnou sieťou v súlade s medzinárodne dohodnutými požadovanými technickými parametrami. Súčasne sa tým zaistí obnova a zlepšenie technických parametrov zariadení a stavieb železničnej infraštruktúry. Mali by sa tiež skrátiť jazdné časy a zredukovať hluk a znečistenie ovzdušia.



Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ukončil 19. augusta konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. Následne sa tento proces kontroly pred podpisom zmluvy ukončil z úrovne MDV ako národného kontaktného bodu pre projekty spolufinancované z CEF zamerané na dopravnú infraštruktúru. ŽSR na základe rozhodnutí pristúpili k podpisu zmluvy.