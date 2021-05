ŽSR podpísali zmluvu na projekt obnovy Marcheggského mosta

Bratislava 5. mája (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii Marcheggského mosta na úseku medzi bratislavskou Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou s Rakúskom. V stredu o zákazke s hodnotou 427.000 eur, ktorá bude realizovaná prostredníctvom eurofondov, informoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie je zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy i odstránenie súčasných prevádzkových obmedzení, vyplývajúcich z nevyhovujúceho stavu masívnej – klenbovej časti železničného mosta.



Pôvodný architektonický vzhľad mosta, teda tehlové klenby, kamenné čelá a piliere, ako aj opory mosta, musia byť zachované. Stavba musí zahŕňať splnenie požiadaviek na vykonanie elektrifikácie trate a tiež podľa možnosti zohľadniť požiadavky Rakúskych železníc (ÖBB), ktoré vyplývajú z modernizácie a zdvojkoľajnenia trate na rakúskom území s výhľadovou rýchlosťou 200 km/h a na oceľovej časti mosta 140 km/h.



„Elektrifikácia trate z Devínskej Novej Vsi na hranicu s Rakúskom, vrátane modernizácie hraničného mosta, bude znamenať priame a najrýchlejšie vlakové spojenie pre tisícky obyvateľov Slovenska, ktorí cestujú do Viedne a ďalej do sveta,“ pripomenul minister. Priznal, že je najvyšší čas, aby sa v projekte, o ktorom sa už dlho hovorí, začalo konať. „Naši rakúski susedia sú už vo finále modernizácie svojho úseku trate z Viedne po hranicu,“ dodal Doležal.



Zhotoviteľom projektovej dokumentácie je spoločnosť Reming Consult, termín spracovania je nastavený tak, aby realizácia projektu komplexnej rekonštrukcie mosta bola ukončená v predpokladanom termíne do konca roka 2023. Zároveň s realizáciou mosta bude realizovaný aj projekt elektrifikácie predmetnej trate, na ktorú je už spracovaná projektová dokumentácia. V pláne je i spracovanie štúdie realizovateľnosti na zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová ves - Marchegg.