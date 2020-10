Partizánske 12. októbra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pokračujú v príprave modernizácie trate Prievidza - Jelšovce. Na úseku by mali vlaky v budúcnosti jazdiť vyššou rýchlosťou, projekt počíta i s obnovou súvisiacej infraštruktúry.



ŽSR ešte vlani avizovali, že modernizáciu trate chcú dokončiť v roku 2023. "Na tento projekt boli alokované prostriedky z tohto programového obdobia, ktoré ak sa nevyčerpajú do konca roka 2023, budú musieť byť presunuté na iné projekty. Rekonštrukcia je plánovaná a je veľmi dôležitá," spomenul štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť. Rezort dopravy zároveň podľa neho v rámci zásobníka projektov obstaráva i vozne a súpravy pre túto trať.



Modernizácia a optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce by mala priniesť i obnovu súvisiacej infraštruktúry, mimo iného i rekonštrukciu železničnej stanice v Partizánskom. "Objekt nie je v tom stave, ako by sme si priali aj na našej strane, aj na strane mesta. Zatiaľ v rámci finančných možností zabezpečujeme v tomto roku len nevyhnutné opravy a údržbu majetku ŽSR, to znamená havarijné stavy," ozrejmil generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.



Potvrdil, že modernizáciu či nové možnosti využitia budovy stanice, ktorej kapacitu málo využívajú, budú ŽSR hľadať v rámci pripravovaného projektu optimalizácie a dispečerizácie trate Jelšovce - Prievidza. "Tento projekt, ktorý je momentálne vo fáze štúdie, je na posudzovaní a predpokladám, že aj s podporou MDV SR sa v krátkej dobe dostane do realizačnej fázy. Tak, aby od roku 2021 do roku 2029 mohlo dôjsť k jeho postupnej realizácii," avizoval.



Prínosom modernizácie trate má byť podľa Havrilu zvýšenie rýchlosti z 80 na 120 kilometrov za hodinu, odstránenie abnormalít v podobe prechodných, ako i trvalých obmedzení rýchlostí. "Okrem toho, že sa skráti a zrýchli cestovná doprava, by sme radi do tohto projektu dali i ostatné časti infraštruktúry, to znamená nástupištia a samotné staničné budovy na celej trati," dodal.