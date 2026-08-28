< sekcia Ekonomika
ŽSR potvrdili dokončenie projektov financovaných z plánu obnovy
Ich nedodržaním by nemohli byť naplnené jednotlivé ukazovatele programu.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Projekty na modernizáciu železničnej infraštruktúry v rámci plánu obnovy a odolnosti (POO) boli dokončené v dohodnutom časovom rozmedzí, keďže ich nedodržaním by nemohli byť naplnené jednotlivé ukazovatele programu. Pre TASR to v piatok potvrdili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
„V rámci POO bolo financovaných 16 projektov a celková suma predstavuje takmer 525 miliónov eur. V roku 2026 boli na tieto projekty vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 180,7 milióna eur, pričom do konca roka ešte očakávame náklady spojené napríklad so stavebným dozorom,“ uviedol odbor komunikácie a marketingu ŽSR.
Medzi zásadné problémy spojené s modernizáciou infraštruktúry z POO patrili najmä zistenia v geologickom (horninovom) prostredí, čo si vyžiadalo úpravu technologického prostredia.
„Ďalšie, nemenej významné problémy, boli zaznamenané na stavbách a zariadeniach železničného spodku, čo viedlo k operatívnym úpravám projektovej dokumentácie a postupov výstavby v závislosti od aktuálnych zistení zhotoviteľa,“ dodali ŽSR s tým, že vo financovaní projektov nezaevidovali žiadne významné problémy.
„V rámci POO bolo financovaných 16 projektov a celková suma predstavuje takmer 525 miliónov eur. V roku 2026 boli na tieto projekty vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 180,7 milióna eur, pričom do konca roka ešte očakávame náklady spojené napríklad so stavebným dozorom,“ uviedol odbor komunikácie a marketingu ŽSR.
Medzi zásadné problémy spojené s modernizáciou infraštruktúry z POO patrili najmä zistenia v geologickom (horninovom) prostredí, čo si vyžiadalo úpravu technologického prostredia.
„Ďalšie, nemenej významné problémy, boli zaznamenané na stavbách a zariadeniach železničného spodku, čo viedlo k operatívnym úpravám projektovej dokumentácie a postupov výstavby v závislosti od aktuálnych zistení zhotoviteľa,“ dodali ŽSR s tým, že vo financovaní projektov nezaevidovali žiadne významné problémy.