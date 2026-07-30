< sekcia Ekonomika
ŽSR pre extrémne horúčavy opäť prijmú opatrenia, znížia aj rýchlosť
Bezpečnosť zostáva podľa železníc ich prioritou.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Extrémne horúčavy sa vracajú a s nimi aj preventívne opatrenia na železnici. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potvrdili, že ich opäť prijmú spolu s obmedzením rýchlosti.
„Počas najbližších dní očakávame veľmi vysoké teploty, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku na železničnej infraštruktúre. Aby bola zachovaná bezpečnosť železničnej dopravy, budeme na vybraných úsekoch tratí podľa vývoja počasia prijímať preventívne opatrenia vrátane dočasného zníženia traťovej rýchlosti,“ informovali ŽSR na sociálnej sieti.
Bezpečnosť zostáva podľa železníc ich prioritou. „Tieto opatrenia môžu ovplyvniť plynulosť dopravy, preto prosíme cestujúcich, aby počítali s možnými meškaniami niektorých vlakov,“ dodali ŽSR.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s očakávanými vysokými teplotami v týchto dňoch už poradila cestujúcim, ako sa pripraviť na cestu vlakom. Odporučila im, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia. Zvýšenú pozornosť je vhodné venovať najmä deťom, seniorom a osobám so zdravotnými ťažkosťami.
„Železničná spoločnosť Slovensko priebežne sleduje prevádzku a v prípade porúch klimatizácie alebo obmedzení na infraštruktúre prijíma operatívne opatrenia podľa konkrétnej situácie,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Klimatizáciou je vybavených 100 percent denných diaľkových vozidiel a približne 80 percent regionálnych. Celkovo ide približne o 90 percent vozidiel ZSSK.
„Počas najbližších dní očakávame veľmi vysoké teploty, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku na železničnej infraštruktúre. Aby bola zachovaná bezpečnosť železničnej dopravy, budeme na vybraných úsekoch tratí podľa vývoja počasia prijímať preventívne opatrenia vrátane dočasného zníženia traťovej rýchlosti,“ informovali ŽSR na sociálnej sieti.
Bezpečnosť zostáva podľa železníc ich prioritou. „Tieto opatrenia môžu ovplyvniť plynulosť dopravy, preto prosíme cestujúcich, aby počítali s možnými meškaniami niektorých vlakov,“ dodali ŽSR.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s očakávanými vysokými teplotami v týchto dňoch už poradila cestujúcim, ako sa pripraviť na cestu vlakom. Odporučila im, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia. Zvýšenú pozornosť je vhodné venovať najmä deťom, seniorom a osobám so zdravotnými ťažkosťami.
„Železničná spoločnosť Slovensko priebežne sleduje prevádzku a v prípade porúch klimatizácie alebo obmedzení na infraštruktúre prijíma operatívne opatrenia podľa konkrétnej situácie,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Klimatizáciou je vybavených 100 percent denných diaľkových vozidiel a približne 80 percent regionálnych. Celkovo ide približne o 90 percent vozidiel ZSSK.